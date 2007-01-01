+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Подставки для ног
        Новинки
        Популярное
        Лофт
        Мебель Лофт
        Освещение в стиле лофт
        Новинки
        Популярное
        Ткани
        Вид
        Новинки
        Популярное
        Мебель для хранения
        Стеллажи и этажерки
        Комоды и буфеты
        Прихожие и обувницы
        Шкафы
        Шкафы медицинские
          Новинки
          Популярное
          Посуда
          Сервировка стола
          Столовые приборы
            Новинки
            Популярное
            Освещение
            Тип
            Аксессуары
            Стиль
            Новинки
            Популярное
            Оборудование
            Для кейтеринга
            Для кафе и ресторанов
            Для отелей
            Акустическая мебель
            Для салонов красоты
            Для благоустройства
            Для медучреждений
            Оборудование для детей
            Новинки
            Популярное
            Для интерьера
            Стеновые панели
            Вешалки
            Ширмы и перегородки
            Декор
            Ковровые покрытия
            Новинки
            Популярное
            Для гостиниц
            Мебель
            Для ванных комнат
            Гостиничный текстиль
            Постельное белье
            Электроника
            Хранение и уход
              Новинки
              Популярное
              Подборки товаров
              По цвету
              По стилю
              По событиям
              Другие
              По расположению
              По моделям
              По профессиям
              По стране производителя
              Для улицы
              Товары по акции

              Столы туристические в Тюмени оптом

              от 1 625 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тюмени и Тюменской области

              Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
              1 890 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стол Лидер 6
              Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
              3 890 ₽4 290 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стол складной Монифит
              Настоящее фото товара Стол складной Дорни 150, произведённого компанией ChiedoCover
              6 390 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стол складной Дорни 150
              Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
              4 190 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стол складной Тейкли 180
              Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover
              7 090 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стол складной Тейкли 240
              Настоящее фото товара Стол складной Иствуд, произведённого компанией ChiedoCover
              4 890 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стол складной Иствуд
              Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover-25%
              4 390 ₽5 850 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стол складной Виктория 150
              Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
              3 890 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стол складной Виктория 120
              Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, произведённого компанией ChiedoCover
              3 890 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стол складной Виктория 120 белый
              Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
              3 890 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стол складной Виктория 120 зеленый
              Настоящее фото товара Стол складной Виктория 200, произведённого компанией ChiedoCover
              8 290 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стол складной Виктория 200
              Настоящее фото товара Стол складной XL180, произведённого компанией ChiedoCover
              7 990 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стол складной XL180
              Настоящее фото товара Стол складной Lumborum, произведённого компанией ChiedoCover
              3 250 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стол складной Lumborum
              Настоящее фото товара Стол складной Caeno, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
              4 190 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стол складной Caeno, пластик
              Настоящее фото товара Стол складной Aput, произведённого компанией ChiedoCover
              1 950 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стол складной Aput
              Настоящее фото товара Стол Престиж, складной, произведённого компанией ChiedoCover
              1 625 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стол Престиж, складной
              Смотреть все

              Туристические столы: высокое качество и практичность

              В настоящее время, в Тюмени все большую популярность набирает проведение досуга на природе. Это совсем не удивительно, после рабочей неделе отлично провести время на природе или в лесу одно удовольствие. Для того, чтобы комфортно отдохнуть необходимо подготовиться к мероприятию. Хорошим решением станут туристические столы, в данном материале рассмотрим их более подробно, разберем технические характеристики и найдем оптимальный вариант, который полностью удовлетворит Вашим потребностям.

              Складные туристические столы

              В любом походе одно из определяющих значений имеет компактность, а также легкий вес и практичность. Складные туристические столы — это именно то, что нужно. Они смогут решить сразу несколько задач. Легкий и простой механизм позволяет без труда раскрыть его и поставить в любом месте буквально за несколько секунд. Легкий вес — еще одно из преимуществ, благодаря которому складной туристический стол не станет большой ручной кладью, а скорее наоборот — не будет нагрузкой для туристов. Если Вы путешествуете на машине, то данный стол не займет много места в багажнике, за счет компактности он удачно поместиться в любой машине.

              Металлические туристические столы

              Стальной металлический корпус — одно из главных достоинств, такие столы невероятно практичны: для того, чтобы привести их в порядок достаточно буквально несколько минут и салфетку из микрофибры. Кроме того, они не требуют особого ухода, так что можно уверенно их использовать на природе и в других условиях: они не боятся ни грязи и ни пыли. Стальной металлический корпус — это гарантия качества, надежности и долговечности. Сталь не подвержена ржавчине, спокойно переносит перепады влажности и изменение климатических условий. В тоже время, металлические туристические столы очень устойчивы, могут выдерживать различные механические и физические воздействия. Таким образом, это просто незаменимый атрибут на любом пикнике или туристическом путешествии.

              Раскладные туристические столы

              Помимо того, раскладные туристические столы также подходят для сада и дачи, за счет вышеописанных преимуществ они очень органично впишутся в любой ландшафт. Кроме того, они могут стать незаменимым предметом мебели в приготовлении шашлыков или просто при повседневной работе в саду. Принимая во внимание низкую стоимость таких моделей, они максимально доступны и очень популярны в России.

              Итак, для того, хорошие туристические столы должны быть высокого качества, предельно надежны, практичны, иметь простой механизм, а также легкий вес и отличаться долговечностью, только тогда данные изделия будут радовать нас на протяжении длительного времени, сохраняя при этом все свои положительные качества.

              Где купить туристические столы в Тюмени?

              Наша компания — лидер по производству и продаже мебели в России, мы постоянно обновляем свою линейку продукции, так что в одном месте Вы сможете найти самый идеальный вариант, который удовлетворит всем Вашим желаниям. Производство ChiedoCover – это единая и сплоченная команда единомышленников, которые движутся к одной цели — изготовление комфортной и качественной мебели, которая упрощает жизнь. Мы внимательно следим за обратной связью от наших клиентов, таким образом, мы модифицируем и устраняем недостатки. В итоге наша продукция характеризуется современным, а также европейским внешним видом и максимально долговечна.

              Купить туристические столы в Тюмени можно на нашем официальном сайте. Сделать это очень просто: для этого потребуется перейти по ссылке, удобный интерфейс позволяет экономить Ваше время. Наши профессиональные менеджеры без труда подберут для Вас самый интересный и идеальный вариант. У нас Вы обязательно найдете то, что так долго искали.

              Почему столы туристические покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Тюмень и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

              Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Тюмени ?

                Доставка товара по Тюмени осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тюмени ?

                Стоимость доставки по Тюмени рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Тюмени осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тюмени телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Тюмени при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Тюмени с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

              Есть другие вопросы?

              Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
              с политикой конфиденциальности

              Отзывы о продукции ChiedoCover

              Все отзывы

              Нас рекомендуют