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Лофт стиль в Биробиджане — один из самых значительных стилей для гостиниц, ресторанов и кафе. Идея этого стиля в том, чтобы максимально точно подчеркнуть настоящий комфорт, удобство, при этом не утяжелив элементами декора интерьер заведения. Обстановка не должна выглядеть новой, допускается ситуация, когда интерьер будет состарен искусственным способом.
Существует несколько видов на которые можно условно разделить данный стиль: индустриал, бохо и гламур. Индустриальный интерьер формируют кирпичные и потрепанные стены. Аутентичным элементом такого декора можно считать различные музыкальные инструменты, часы, антикварные предметы. Все это поможет погрузить посетителей в стиль Лофт и окажет правильное воздействие на общее мнение о заведении. Бохо — акцентом этого интерьера являются оригинальные и эксклюзивные предметы. В данном интерьере преобладают красный, а также синий и рубиновый цвет. Гламур — интерьер направлен на то, чтобы подчеркнуть максимальную роскошь и изысканность, в тоже время произвести максимальный эффект на посетителей.
Столы в стиле Лофт изготавливаются из стали и сосны, обладают хорошей устойчивостью, отменным качеством и хорошим сроком службы. Эти столы требуют максимально простого ухода: для того, чтобы произвести уборку достаточно протереть влажной тряпкой из микрофибры. При соблюдении всех правил эксплуатации столы в стиле Лофт надолго станут помощником Вашего бизнеса.
Кроме того, отлично смотрятся со столами Лофт винтовые табуреты из натурального массива. В тоже время, барные стулья на металлических ножках великолепно себя зарекомендовали с уютными креслами. Беспроигрышным вариантом в Лофт станут открытые полки и стеллажи.
Завод-производитель банкетной мебели и текстиля ChiedoCover на протяжении 13 лет осуществляет комплексное оснащение ресторанов, кафе и гостиниц. Каталог нашей продукции составляют стулья с подлокотниками и пюпитрами, складные столы и скамьи, а также чехлы, банты и другие украшения для банкета. Мы предлагаем один из самых быстрых сервисов обслуживания, наша компания в самые кротчайшие сроки осуществит поставку товара к месту назначения. Вся продукция, которая выпускается на нашем заводе имеет необходимые сертификаты соответствующие мировым стандартам.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Биробиджану осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Биробиджану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Биробиджану осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Биробиджану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня