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          Товары по акции

          Столы в стиле Лофт в Гатчине оптом

          от 2 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Гатчине и Ленинградской области

          Настоящее фото товара Барный стол Хансевилл, произведённого компанией ChiedoCover
          19 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стол Хансевилл
          Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Шрустбери
          Настоящее фото товара Стол Edson, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Edson
          Настоящее фото товара Стол консольный Aula, произведённого компанией ChiedoCover
          20 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Aula
          Настоящее фото товара Стол обеденный Boone, произведённого компанией ChiedoCover
          65 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол обеденный Boone
          Настоящее фото товара Стол обеденный Aliyah, произведённого компанией ChiedoCover
          28 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Aliyah
          Настоящее фото товара Стол Lomond, барный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Lomond, барный
          Настоящее фото товара Стол обеденный Iona , произведённого компанией ChiedoCover
          52 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол обеденный Iona
          Настоящее фото товара Стол обеденный Iona 180, произведённого компанией ChiedoCover
          43 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Iona 180
          Настоящее фото товара Стол обеденный Solomon, произведённого компанией ChiedoCover
          26 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Solomon
          Настоящее фото товара Обеденная группа Lomond, произведённого компанией ChiedoCover
          48 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденная группа Lomond
          Настоящее фото товара Стол обеденный Boone 190, произведённого компанией ChiedoCover
          56 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол обеденный Boone 190
          Настоящее фото товара Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
          52 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками
          Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Jerome, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол обеденный раздвижной Jerome
          Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Azzuro , произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный раздвижной Azzuro
          Настоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
          28 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный
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          Столы в стиле Лофт: функциональность, новаторство и невероятная исключительность

          Лофт стиль в Гатчине — один из самых значительных стилей для гостиниц, ресторанов и кафе. Идея этого стиля в том, чтобы максимально точно подчеркнуть настоящий комфорт, удобство, при этом не утяжелив элементами декора интерьер заведения. Обстановка не должна выглядеть новой, допускается ситуация, когда интерьер будет состарен искусственным способом.

          Виды Лофт стиля

          Существует несколько видов на которые можно условно разделить данный стиль: индустриал, бохо и гламур. Индустриальный интерьер формируют кирпичные и потрепанные стены. Аутентичным элементом такого декора можно считать различные музыкальные инструменты, часы, антикварные предметы. Все это поможет погрузить посетителей в стиль Лофт и окажет правильное воздействие на общее мнение о заведении. Бохо — акцентом этого интерьера являются оригинальные и эксклюзивные предметы. В данном интерьере преобладают красный, а также синий и рубиновый цвет. Гламур — интерьер направлен на то, чтобы подчеркнуть максимальную роскошь и изысканность, в тоже время произвести максимальный эффект на посетителей.

          Столы в стиле Лофт изготавливаются из стали и сосны, обладают хорошей устойчивостью, отменным качеством и хорошим сроком службы. Эти столы требуют максимально простого ухода: для того, чтобы произвести уборку достаточно протереть влажной тряпкой из микрофибры. При соблюдении всех правил эксплуатации столы в стиле Лофт надолго станут помощником Вашего бизнеса.

          Кроме того, отлично смотрятся со столами Лофт винтовые табуреты из натурального массива. В тоже время, барные стулья на металлических ножках великолепно себя зарекомендовали с уютными креслами. Беспроигрышным вариантом в Лофт станут открытые полки и стеллажи.

          Где купить столы в Лофт стиле в ресторан или гостиницу в Ленинградской области?

          Завод-производитель банкетной мебели и текстиля ChiedoCover на протяжении 13 лет осуществляет комплексное оснащение ресторанов, кафе и гостиниц. Каталог нашей продукции составляют стулья с подлокотниками и пюпитрами, складные столы и скамьи, а также чехлы, банты и другие украшения для банкета. Мы предлагаем один из самых быстрых сервисов обслуживания, наша компания в самые кротчайшие сроки осуществит поставку товара к месту назначения. Вся продукция, которая выпускается на нашем заводе имеет необходимые сертификаты соответствующие мировым стандартам.

          Купить столы Лофт в гостиницу в Гатчине Вы можете на нашем сайте. Всегда сезонные акции, самые выгодные цены и лучшие менеджеры.

          Почему столы в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Гатчину и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Гатчине ?

            Доставка товара по Гатчине осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Гатчине ?

            Стоимость доставки по Гатчине рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Гатчине осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Гатчине телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Гатчине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Гатчине с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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