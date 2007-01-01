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            Товары по акции

            Стойки ограждения в Бузулуке оптом

            от 2 090 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бузулуку и Оренбургской области

            Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стойка PROBARRIER
            Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt, произведённого компанией ChiedoCover
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стойка ограждение 2Belt
            Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt (широкая лента), произведённого компанией ChiedoCover
            7 190 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)
            Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
            3 290 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стойка LEURBARRIER SLIM
            Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
            5 090 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стойка PROBARRIER SLIM
            Настоящее фото товара Стойка JETBELT, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            3 190 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стойка JETBELT
            Настоящее фото товара Стойка JETBELT SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
            3 890 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стойка JETBELT SLIM
            Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
            2 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стойка LEURBARRIER
            Настоящее фото товара Стойка GOLD, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стойка GOLD
            Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER (с широкой лентой), произведённого компанией ChiedoCover
            5 390 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стойка PROBARRIER (с широкой лентой)
            Настоящее фото товара Стойка JETBELT (с широкой лентой), произведённого компанией ChiedoCover
            6 390 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стойка JETBELT (с широкой лентой)
            Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER (широкая лента), произведённого компанией ChiedoCover
            3 290 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стойка LEURBARRIER (широкая лента)
            Настоящее фото товара Стойка ограждение StandBelt, произведённого компанией ChiedoCover
            4 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стойка ограждение StandBelt
            Настоящее фото товара Стойка PR-BARRIER PRO, произведённого компанией ChiedoCover
            2 590 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стойка PR-BARRIER PRO
            Настоящее фото товара Стойка PR-BARRIER PRO GOLD, произведённого компанией ChiedoCover
            4 690 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стойка PR-BARRIER PRO GOLD
            Настоящее фото товара Стойка PR-BARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            2 090 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стойка PR-BARRIER
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            Стойки ограждения: мобильность, компактность и элемент декора

            На сегодняшний день стойки ограждения получили распространение во многих сферах деятельности. В Бузулуке они популярны в ресторанах, гостиницах, а также других развлекательных и увеселительных заведениях.

            Металлом изготовления является нержавеющая сталь, поэтому ограничительные стойки имеют хорошую устойчивость, они не ржавеют, не поддаются коррозии и имеют большой эксплуатационный срок. Помимо того, они могут выдерживать различное механическое воздействие и физическую нагрузку, износостойкость повышает применение особых веществ в изготовлении материала. Одним из главных достоинств таких стоек является мобильность, любой человек может с легкостью переместить их в тот или иной угол заведения и также без труда свернуть и разместить в исходном месте. Компактность — еще одно из преимуществ таких ограждений. Они могут прекрасно использоваться как элемент зонирования помещения. Так, стойки ограждения не нарушат интерьер и сделают акцент на разграничении пространства.

            Необходимо отметить, что зачастую лента для ограждений применяется как хороший маркетинговый ход. Полотно выдвижной ленты служит местом для нанесения бренда кафе, ресторана или название места общественного питания, которые великолепно служат дополнительной рекламой. Также стойки можно использовать как элемент декора. Воспользовавшись широким ассортиментом цветовой гаммы (красный, желтый, синий, голубой, зеленый и др.), можно добавить ярких красок в интерьер заведения. Например, выбрав красный цвет, можно создать эффект красной дорожки, что подчеркнет статус и важность проводимого мероприятия.

            Стойки ограждения отлично себя зарекомендовали в барах и ресторанах, где они поддерживают порядок и помогают обслуживать посетителей. Это также можно рассматривать как положительное дополнение в формировании хорошего имиджа заведения.

            Где купить стойки ограждения в бар или ресторан в Оренбургской области?

            Продукция компании ChiedoCover превратит любое помещение в точку притяжения для посетителей. Мы осуществляем производство и продажу мебели и текстиля в сегменте HoReCa, благодаря нашим товарам интерьер обретает неповторимые образы, которые произведут максимальное впечатление на посетителей и гостей Вашего заведения. Мы предлагаем Вам создать свой интерьер, наша компания с удовольствием запустит в производство и доставит Вам продукцию по Вашим индивидуальным размерам.

            Купить стойки ограждения в кафе в Бузулуке Вы можете перейдя на сайт нашего предприятия. Каждый бренд стульев отличает свой исключительный дизайн. Листайте каталог нашей продукции, узнавайте новости и обновляйте интерьер Вашего заведения. Связаться с нашими менеджерами можно посредством контактных телефонов.

            Почему стойки ограждения покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Бузулук и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Бузулуку ?

              Доставка товара по Бузулуку осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бузулуку ?

              Стоимость доставки по Бузулуку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Бузулуку осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бузулуку телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Бузулуке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Бузулуку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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