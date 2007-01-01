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На сегодняшний день стойки ограждения получили распространение во многих сферах деятельности. В Каменске-Уральском они популярны в ресторанах, гостиницах, а также других развлекательных и увеселительных заведениях.
Металлом изготовления является нержавеющая сталь, поэтому ограничительные стойки имеют хорошую устойчивость, они не ржавеют, не поддаются коррозии и имеют большой эксплуатационный срок. Помимо того, они могут выдерживать различное механическое воздействие и физическую нагрузку, износостойкость повышает применение особых веществ в изготовлении материала. Одним из главных достоинств таких стоек является мобильность, любой человек может с легкостью переместить их в тот или иной угол заведения и также без труда свернуть и разместить в исходном месте. Компактность — еще одно из преимуществ таких ограждений. Они могут прекрасно использоваться как элемент зонирования помещения. Так, стойки ограждения не нарушат интерьер и сделают акцент на разграничении пространства.
Необходимо отметить, что зачастую лента для ограждений применяется как хороший маркетинговый ход. Полотно выдвижной ленты служит местом для нанесения бренда кафе, ресторана или название места общественного питания, которые великолепно служат дополнительной рекламой. Также стойки можно использовать как элемент декора. Воспользовавшись широким ассортиментом цветовой гаммы (красный, желтый, синий, голубой, зеленый и др.), можно добавить ярких красок в интерьер заведения. Например, выбрав красный цвет, можно создать эффект красной дорожки, что подчеркнет статус и важность проводимого мероприятия.
Стойки ограждения отлично себя зарекомендовали в барах и ресторанах, где они поддерживают порядок и помогают обслуживать посетителей. Это также можно рассматривать как положительное дополнение в формировании хорошего имиджа заведения.
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Доставка товара по Каменску-Уральскому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Каменску-Уральскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Каменску-Уральскому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Каменску-Уральскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня