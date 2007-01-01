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Интерьер хорошего заведения продуман до мелочей. Все детали помещения должны хорошо гармонировать. В Москве огромный выбор заведений в сегменте HoReCa. При входе фокус внимания для новых гостей направлен на стойки ресепшн. Иногда по этому элементу интерьера можно сделать определенный вывод о статусе заведения.
Стойки ресепшн должны отвечать следующим требованиям: быть функциональным и удобным для обслуживания клиентов. На сегодняшний день стойки могут быть абсолютно разных форм: прямые, овальной формы, угловые, П — образные, а также полукруглые и замкнутые.
Для изготовления стоек ресепшн используются ламинированное ДСП, МДФ, а также высококачественный пластик или металл. Изначально предполагается, что стойки ресепшн — это место интенсивного потока клиентов, поэтому оно должно выдерживать постоянные механические нагрузки. Важным параметром стоек ресепшн является комфорт посетителей при обращении и ожидании, если скопилась очередь. Необходимо сделать расчет таким образом, чтобы гостям заведения было удобно опереться на стойку, а не тянуться или сутулиться. Со стороны обслуживающего персонала важно отметить, что рабочее место в зоне ресепшн должно быть просторным, чтобы разместить все, что необходимо для работы администратора.
В тоже время, при выборе стойки ресепшн нужно обращать внимание на цветовую гамму. Успешным решением будет гармония стойки и основного интерьера заведения. Необычность формы и вида стойки, нанесение бренда Вашей компании — любое креативное мышление будет играть на руку в привлечении внимания к Вашему заведению.
Итак, стойки ресепшн должны четко вписываться в помещение заведения, быть вместительными как для гостей, так и для обслуживающего персонала, быть выполнены из прочного качественного материала и дополнять имидж ресторана, кафе или гостиницы.
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Доставка товара по Ханты-Мансийску осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Ханты-Мансийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ханты-Мансийску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ханты-Мансийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня