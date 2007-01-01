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              Стойки ресепшн в Волжске оптом

              от 16 490 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Волжску и республике Марий Эл

              Настоящее фото товара Стойка ресепшен составная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
              53 090 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стойка ресепшен составная Оптима
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
              94 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
              102 850 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
              117 190 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая, произведённого компанией ChiedoCover
              126 750 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая
              Настоящее фото товара Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая, произведённого компанией ChiedoCover
              126 750 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Dex, компоновка №2, произведённого компанией ChiedoCover
              39 250 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3, произведённого компанией ChiedoCover
              41 450 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 90, произведённого компанией ChiedoCover
              39 550 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стойка ресепшен Raut 90
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 120, произведённого компанией ChiedoCover
              44 290 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стойка ресепшен Raut 120
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 160, произведённого компанией ChiedoCover
              50 550 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стойка ресепшен Raut 160
              Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 200, произведённого компанией ChiedoCover
              58 750 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стойка ресепшен Raut 200
              Настоящее фото товара Стойка администратора Орион II мини, произведённого компанией ChiedoCover
              16 490 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стойка администратора Орион II мини
              Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн Elegance, произведённого компанией ChiedoCover
              174 000 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Радиусная стойка ресепшн Elegance
              Настоящее фото товара Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza, произведённого компанией ChiedoCover
              152 000 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Радиусная медицинская стойка ресепшн Eliza
              Настоящее фото товара Радиусная стойка ресепшн Seoul, произведённого компанией ChiedoCover
              115 100 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Радиусная стойка ресепшн Seoul
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              Стойки ресепшн — имиджевый интерьер для сегмента HoReCa

              Интерьер хорошего заведения продуман до мелочей. Все детали помещения должны хорошо гармонировать. В Москве огромный выбор заведений в сегменте HoReCa. При входе фокус внимания для новых гостей направлен на стойки ресепшн. Иногда по этому элементу интерьера можно сделать определенный вывод о статусе заведения.

              Стойки ресепшн должны отвечать следующим требованиям: быть функциональным и удобным для обслуживания клиентов. На сегодняшний день стойки могут быть абсолютно разных форм: прямые, овальной формы, угловые, П — образные, а также полукруглые и замкнутые.

              Для изготовления стоек ресепшн используются ламинированное ДСП, МДФ, а также высококачественный пластик или металл. Изначально предполагается, что стойки ресепшн — это место интенсивного потока клиентов, поэтому оно должно выдерживать постоянные механические нагрузки. Важным параметром стоек ресепшн является комфорт посетителей при обращении и ожидании, если скопилась очередь. Необходимо сделать расчет таким образом, чтобы гостям заведения было удобно опереться на стойку, а не тянуться или сутулиться. Со стороны обслуживающего персонала важно отметить, что рабочее место в зоне ресепшн должно быть просторным, чтобы разместить все, что необходимо для работы администратора.

              В тоже время, при выборе стойки ресепшн нужно обращать внимание на цветовую гамму. Успешным решением будет гармония стойки и основного интерьера заведения. Необычность формы и вида стойки, нанесение бренда Вашей компании — любое креативное мышление будет играть на руку в привлечении внимания к Вашему заведению.

              Итак, стойки ресепшн должны четко вписываться в помещение заведения, быть вместительными как для гостей, так и для обслуживающего персонала, быть выполнены из прочного качественного материала и дополнять имидж ресторана, кафе или гостиницы.

              Где купить стойки ресепшн в Волжске и в республике Марий Эл?

              Продукция ChiedoCover изготавливается из экологически чистого и безопасного сырья. У нас работают только лучшие мастера по производству мебели, отдел технического контроля выступает гарантом качества продукции. Это выдвигает нашу компанию в одну из лучших на российском рынке гостинично-ресторанного бизнеса. Для нас важна наша репутация, поэтому мы учитываем отзывы клиентов.

              Купить черные стойки ресепшн в гостиницу в Волжске можно на сайте нашей компании. Мы предлагаем для Вас выгодные цены и оперативную доставку. Менеджеры, которые работают в нашей компании отличаются высоким профессионализмом и имеют большой опыт работы в сфере HoReCa. Чтобы сделать заказ, свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным для Вас способом.

              Почему стойки ресепшн покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Волжск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Волжску ?

                Доставка товара по Волжску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Волжску ?

                Стоимость доставки по Волжску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Волжску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Волжску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Волжске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Волжску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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