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              Товары по акции

              Стрейч чехлы в Кирове оптом

              от 330 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кирову и Кировской области

              Настоящее фото товара Чехол 05, произведённого компанией ChiedoCover
              690 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Чехол 05
              Настоящее фото товара Чехол 08 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              330 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Чехол 08 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 37 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              750 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Чехол 37 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 44 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              930 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Чехол 44 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 45 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              810 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Чехол 45 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 02 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              610 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Чехол 02 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              550 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Чехол 15 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 60 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              710 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Чехол 60 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 04 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              710 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Чехол 04 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 56 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              1 120 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Чехол 56 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 63 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              690 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Чехол 63 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 07 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              810 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Чехол 07 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 35 из неплотного бифлекса, произведённого компанией ChiedoCover
              890 ₽
              Оптовая цена
              5
              Чехол 35 из неплотного бифлекса
              Настоящее фото товара Чехол 36 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              1 120 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Чехол 36 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 03 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              910 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Чехол 03 из плотного спандекса
              Настоящее фото товара Чехол 09 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
              620 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Чехол 09 из плотного спандекса
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              Невероятно пластичные и эластичные стрейч чехлы для HoReCa

              В Кирове банкетные залы являются одними из самых востребованных для проведения свадебных мероприятий, а также корпоративов и других тематических праздников. Атмосфера праздника создается разными способами, для комфортного времяпрепровождения нужно расположить гостей и сформировать приятное и хорошее настроение.

              Максимально пластичные и эластичные стрейч чехлы — удачный способ для обновления Вашего интерьера. Они мягкие, приятные на ощупь, прекрасно сочетаются с банкетной мебелью, обладая большим выбором цвета можно подобрать нужные сочетания, благодаря которым чехлы дополнят создаваемую атмосферу помещения. Ключом к успешному использованию таких чехлов является простой и легкий уход, поскольку стрейч чехлы великолепно растягиваются они не требуют глажки, буквально за несколько минут стулья будут иметь совершенно другой вид, преобразив тем самым само помещение заведения. Немаловажным достоинством таких чехлов является защитные свойства, благодаря материалу изготовления они хорошо отталкивают воду, пыль и грязь, благодаря чему банкетная мебель дольше обычного сохранит свой первоначальный внешний вид и продлит срок службы стульям.

              Стрейч чехлы могут использоваться не только для проведения банкетов. Они станут удачным решением для мест общественного питания или различных столовых. Обладая достаточно низкой стоимостью, хорошим качеством, надежностью и длительным сроком эксплуатации этот аксессуар может стать незаменимым в повседневной работе Вашего заведения. На сегодняшний день существует несколько вариантов изготовления, видов и форм. Каждый клиент может сделать заказ согласно своим индивидуальным предпочтениям и своему дизайн-проекту.

              Где купить стейч чехлы в ресторан, гостиницу или кафе в Кировской области?

              Компания ChiedoCover более 13 лет осуществляет продажу и производство собственной мебели и текстиля для банкета. Мы с удовольствием проведем полное оснащение или обновления Вашего кафе или ресторана. Большой опыт позволил нам создать положительную репутацию, а также поспособствовал оптимизации каждого производственного этапа и цикла. Мы разработали, проверили и опробовали линейки собственной продукции. Организация доставки в любой регион России — одно из наших преимуществ, мы в короткие сроки доставим Вам готовую продукцию.

              Купить стрейч чехлы в ресторан или кафе в Кирове можно на официальном сайте нашей компании. Хорошие отзывы клиентов позволяют с уверенностью заявлять о том, что мы производим и реализуем товары, которые отличаются стильным дизайном, европейским стилем, очень надежны и долговечны. Менеджеры из отдела продаж всегда придут на помощь и ответят на все вопросы, которые Вас интересуют.

              Почему стрейч чехлы покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Киров и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

              Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Кирову ?

                Доставка товара по Кирову осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кирову ?

                Стоимость доставки по Кирову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Кирову осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кирову телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Кирове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Кирову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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