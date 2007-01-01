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          Стрейч чехлы в Мелеузе оптом

          от 249 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мелеузу и Башкоркостану

          Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          В наличииХит
          249 ₽299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 01 белый
          Настоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          340 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 01 цветной
          Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          В наличииХит
          249 ₽299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 08 белый
          Настоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Хит
          300 ₽340 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 08 цветной
          Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          480 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 02
          Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 46
          Настоящее фото товара Чехол 07, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 07
          Настоящее фото товара Чехол 04, произведённого компанией ChiedoCover
          560 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 04
          Настоящее фото товара Чехол 08 металлик, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 08 металлик
          Настоящее фото товара Чехол 03, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 03
          Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 09
          Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
          480 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 02, спандекс красный
          Настоящее фото товара Чехол 08, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 08, бархат
          Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          В наличии
          410 ₽480 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 02, спандекс бирюзовый
          Настоящее фото товара Чехол 01 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
          330 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 01 из плотного спандекса
          Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
          430 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса
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          Невероятно пластичные и эластичные стрейч чехлы для HoReCa

          В Мелеузе банкетные залы являются одними из самых востребованных для проведения свадебных мероприятий, а также корпоративов и других тематических праздников. Атмосфера праздника создается разными способами, для комфортного времяпрепровождения нужно расположить гостей и сформировать приятное и хорошее настроение.

          Максимально пластичные и эластичные стрейч чехлы — удачный способ для обновления Вашего интерьера. Они мягкие, приятные на ощупь, прекрасно сочетаются с банкетной мебелью, обладая большим выбором цвета можно подобрать нужные сочетания, благодаря которым чехлы дополнят создаваемую атмосферу помещения. Ключом к успешному использованию таких чехлов является простой и легкий уход, поскольку стрейч чехлы великолепно растягиваются они не требуют глажки, буквально за несколько минут стулья будут иметь совершенно другой вид, преобразив тем самым само помещение заведения. Немаловажным достоинством таких чехлов является защитные свойства, благодаря материалу изготовления они хорошо отталкивают воду, пыль и грязь, благодаря чему банкетная мебель дольше обычного сохранит свой первоначальный внешний вид и продлит срок службы стульям.

          Стрейч чехлы могут использоваться не только для проведения банкетов. Они станут удачным решением для мест общественного питания или различных столовых. Обладая достаточно низкой стоимостью, хорошим качеством, надежностью и длительным сроком эксплуатации этот аксессуар может стать незаменимым в повседневной работе Вашего заведения. На сегодняшний день существует несколько вариантов изготовления, видов и форм. Каждый клиент может сделать заказ согласно своим индивидуальным предпочтениям и своему дизайн-проекту.

          Где купить стейч чехлы в ресторан, гостиницу или кафе в Башкоркостане?

          Компания ChiedoCover более 13 лет осуществляет продажу и производство собственной мебели и текстиля для банкета. Мы с удовольствием проведем полное оснащение или обновления Вашего кафе или ресторана. Большой опыт позволил нам создать положительную репутацию, а также поспособствовал оптимизации каждого производственного этапа и цикла. Мы разработали, проверили и опробовали линейки собственной продукции. Организация доставки в любой регион России — одно из наших преимуществ, мы в короткие сроки доставим Вам готовую продукцию.

          Купить стрейч чехлы в ресторан или кафе в Мелеузе можно на официальном сайте нашей компании. Хорошие отзывы клиентов позволяют с уверенностью заявлять о том, что мы производим и реализуем товары, которые отличаются стильным дизайном, европейским стилем, очень надежны и долговечны. Менеджеры из отдела продаж всегда придут на помощь и ответят на все вопросы, которые Вас интересуют.

          Почему стрейч чехлы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Мелеуз и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мелеузу ?

            Доставка товара по Мелеузу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мелеузу ?

            Стоимость доставки по Мелеузу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мелеузу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мелеузу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Мелеузе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мелеузу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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