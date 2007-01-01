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В Набережных Челнах банкетные залы являются одними из самых востребованных для проведения свадебных мероприятий, а также корпоративов и других тематических праздников. Атмосфера праздника создается разными способами, для комфортного времяпрепровождения нужно расположить гостей и сформировать приятное и хорошее настроение.
Максимально пластичные и эластичные стрейч чехлы — удачный способ для обновления Вашего интерьера. Они мягкие, приятные на ощупь, прекрасно сочетаются с банкетной мебелью, обладая большим выбором цвета можно подобрать нужные сочетания, благодаря которым чехлы дополнят создаваемую атмосферу помещения. Ключом к успешному использованию таких чехлов является простой и легкий уход, поскольку стрейч чехлы великолепно растягиваются они не требуют глажки, буквально за несколько минут стулья будут иметь совершенно другой вид, преобразив тем самым само помещение заведения. Немаловажным достоинством таких чехлов является защитные свойства, благодаря материалу изготовления они хорошо отталкивают воду, пыль и грязь, благодаря чему банкетная мебель дольше обычного сохранит свой первоначальный внешний вид и продлит срок службы стульям.
Стрейч чехлы могут использоваться не только для проведения банкетов. Они станут удачным решением для мест общественного питания или различных столовых. Обладая достаточно низкой стоимостью, хорошим качеством, надежностью и длительным сроком эксплуатации этот аксессуар может стать незаменимым в повседневной работе Вашего заведения. На сегодняшний день существует несколько вариантов изготовления, видов и форм. Каждый клиент может сделать заказ согласно своим индивидуальным предпочтениям и своему дизайн-проекту.
Компания ChiedoCover более 13 лет осуществляет продажу и производство собственной мебели и текстиля для банкета. Мы с удовольствием проведем полное оснащение или обновления Вашего кафе или ресторана. Большой опыт позволил нам создать положительную репутацию, а также поспособствовал оптимизации каждого производственного этапа и цикла. Мы разработали, проверили и опробовали линейки собственной продукции. Организация доставки в любой регион России — одно из наших преимуществ, мы в короткие сроки доставим Вам готовую продукцию.
Купить стрейч чехлы в ресторан или кафе в Набережных Челнах можно на официальном сайте нашей компании. Хорошие отзывы клиентов позволяют с уверенностью заявлять о том, что мы производим и реализуем товары, которые отличаются стильным дизайном, европейским стилем, очень надежны и долговечны. Менеджеры из отдела продаж всегда придут на помощь и ответят на все вопросы, которые Вас интересуют.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Набережным Челнам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Набережным Челнам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Набережным Челнам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Набережным Челнам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня