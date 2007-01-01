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Универсальность любой мебели — это одно из самых главных преимуществ, модели, которые хорошо смотрятся практически в любом интерьере имеют особую ценность. В настоящее время в Минеральных Водах открывается много магазинов самой разной направленности, хорошее мебельное оснащение будет способствовать комфорту Ваших сотрудников, а изящный дизайн сформирует приятное общее впечатление о Вашем магазине. Хорошие стулья для продавца имеют несколько ключевых особенностей. Одним из самых главных факторов считается высокое качество в сочетании с приемлемой ценой. Рассмотрим самые популярные модели.
Выбор мебели для продавца необходимо производить с учетом специфики работы. Как правило, такая деятельность предусматривает сидячее положение, следовательно необходимо создать комфортные условия для более продуктивной работы. Кроме того, данная специальность требует повышенного внимания, поскольку происходят финансовые расчеты. Стулья изо для продавца полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Приведем технические характеристики данных изделий. Металлический корпус обеспечивает большой эксплуатационный срок, работа продавца — это регулярное и повседневное использование, так вот данные модели хорошо справляются как с физическими, так и с механическими нагрузками. Помимо того, ключевым и определяющим критерием можно с уверенностью считать низкую стоимость, благодаря чему достигается максимальная доступность. Если Вы планируете мебельное оснащение Вашего магазина, то обратите пристальное внимание на стулья изо для продавца — это определенно удачная инвестиция в Ваш бизнес.
Еще одним удачным решением могут стать офисные стулья для продавца. Это очень компактные и практичные стулья, легко убираются и не требуют практически никаких дополнительных усилий для ухода. На сегодняшний день можно выбрать разные модели таких стульев, большой ассортимент представлен на нашем официальном сайте, где Вы сможете найти практически любой цвет изделию. Офисный стул для продавца невероятно удобен, располагает к комфортной и приятной работе, отсутствие дискомфорта способствует полному сосредоточению на работе, что по итогу положительно скажется на эффективности.
Подытожим, хорошие стулья для продавца — неотъемлемая часть мебельного оснащения любого магазина. Поспособствуйте созданию хороших условий для более результативной деятельности Ваших сотрудников.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Минеральным Водам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Минеральным Водам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Минеральным Водам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Минеральным Водам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня