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          Товары по акции

          Стул для продавца в Нур-Султане оптом

          от 950 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нур-Султану и Казахстану

          Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Изо
          Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Аскона
          Настоящее фото товара Кресло Ева PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Ева PLZ
          Настоящее фото товара Кресло Ева HL, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Ева HL
          Настоящее фото товара Стул Боско, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Боско
          Настоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Джуна
          Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Изо G
          Настоящее фото товара Стул Мартель, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Мартель
          Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          Хит
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          3.8
          Стул Самба бежевый
          Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 990 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Самба М
          Настоящее фото товара Стул Стандарт +, произведённого компанией ChiedoCover
          950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Стандарт +
          Настоящее фото товара Стул Троя, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Троя, светло-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Фабрикант
          Настоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Форум
          Настоящее фото товара Стул Троя, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Троя
          Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          2 990 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Самба черный
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          Стул для продавца: универсальность и практичность

          Универсальность любой мебели — это одно из самых главных преимуществ, модели, которые хорошо смотрятся практически в любом интерьере имеют особую ценность. В настоящее время в Нур-Султане открывается много магазинов самой разной направленности, хорошее мебельное оснащение будет способствовать комфорту Ваших сотрудников, а изящный дизайн сформирует приятное общее впечатление о Вашем магазине. Хорошие стулья для продавца имеют несколько ключевых особенностей. Одним из самых главных факторов считается высокое качество в сочетании с приемлемой ценой. Рассмотрим самые популярные модели.

          Стул изо для продавца

          Выбор мебели для продавца необходимо производить с учетом специфики работы. Как правило, такая деятельность предусматривает сидячее положение, следовательно необходимо создать комфортные условия для более продуктивной работы. Кроме того, данная специальность требует повышенного внимания, поскольку происходят финансовые расчеты. Стулья изо для продавца полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Приведем технические характеристики данных изделий. Металлический корпус обеспечивает большой эксплуатационный срок, работа продавца — это регулярное и повседневное использование, так вот данные модели хорошо справляются как с физическими, так и с механическими нагрузками. Помимо того, ключевым и определяющим критерием можно с уверенностью считать низкую стоимость, благодаря чему достигается максимальная доступность. Если Вы планируете мебельное оснащение Вашего магазина, то обратите пристальное внимание на стулья изо для продавца — это определенно удачная инвестиция в Ваш бизнес.

          Офисный стул для продавца

          Еще одним удачным решением могут стать офисные стулья для продавца. Это очень компактные и практичные стулья, легко убираются и не требуют практически никаких дополнительных усилий для ухода. На сегодняшний день можно выбрать разные модели таких стульев, большой ассортимент представлен на нашем официальном сайте, где Вы сможете найти практически любой цвет изделию. Офисный стул для продавца невероятно удобен, располагает к комфортной и приятной работе, отсутствие дискомфорта способствует полному сосредоточению на работе, что по итогу положительно скажется на эффективности.

          Подытожим, хорошие стулья для продавца — неотъемлемая часть мебельного оснащения любого магазина. Поспособствуйте созданию хороших условий для более результативной деятельности Ваших сотрудников.

          Где купить стул для продавца в Нур-Султане?

          Компания ChiedoCover – российский лидер по производству и продаже мебели. Наше производство имеет уникальное и эксклюзивное оборудование, мы разработали специальную технологию изготовления мебели, благодаря чему наша продукция имеет высокое качество, современный, европейский дизайн и большой срок службы. Мы постоянно радуем наших клиентов сезонными скидками и акциями. Следите за нашими соцсетями, где мы публикуем самые актуальные новости нашей компании и новинки производства.

          Купить стул для продавца в Нур-Султане можно на нашем официальном сайте. Зайдите на наш сайт, удобный интерфейс экономит Ваше время, если Вы желаете перед выбором провести анализ моделей, а также узнать технические характеристики и сроки изготовления мебели, то обращайтесь к нашим менеджерам из отдела продаж. Вы оперативно сможете получить всю необходимую информацию относительно нашей линейки продукции.

          Почему стул для продавца покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Нур-Султан и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Нур-Султану ?

            Доставка товара по Нур-Султану осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нур-Султану ?

            Стоимость доставки по Нур-Султану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Нур-Султану осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нур-Султану телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Нур-Султане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Нур-Султану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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