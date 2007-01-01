Сфера HoReCa пользуется в Канске большой популярностью, если Вы планируете мебельное оснащение кафе, ресторанов, а также офиса или других помещений, то следует обратить внимание на универсальные стулья Азия. Хороший выбор мебели во многом обуславливает удобство и комфортабельность гостей и посетителей заведения. Они часто используются для меблировки различных банкетных залов, спроектированы таким образом, что легко переносят полную посадку и очень практичны в эксплуатации. Великолепные технические характеристики являются одним из главных их преимуществ. Рассмотрим более подробно эти модели, а также их преимущества и сферу использования.
Итак, кафе и рестораны, как правило, имеют свой стиль и свои отличительные черты — это позволяет подобным заведениям выгодно отличаться на фоне других. Стулья Азия на металлокаркасе характеризуются великолепным европейским современным внешним видом, а также, что немаловажно, удачно вписываются в интерьер практически любого заведения. Такая универсальность делает их весьма распространенными и популярными моделями на российском мебельном рынке. Металлический каркас изделий производится из очень прочного материала — стали — это гарантия высокого качества и прочности. Кроме того, стальной корпус выгодно смотрится со стороны, его отличается европейский внешний вид, поэтому стулья Азия — выбор многих кафе и ресторанов в России. Мягкая обивка сидений делает их очень комфортабельными и удобными в посадке. Такие модели позволяют свободного сидеть и чувствовать себя уютно в банкетном зале, кафе, а также ресторане или другом месте общественного питания.
Кроме того, стулья Азия обладают целым рядом преимуществ:
Стулья Азия активно применяются в мебельном оснащении конференц-залов как в классическом стиле, так и в других популярных направлениях. Эти модели символизируют высокий статус, а презентабельный внешний вид расположит деловых партнеров к эффективным и продуктивным переговорам. Благодаря удобству сидение на данных стульев на протяжении всего дня не скажется на усталости и утомлении, таким образом, в течение всего рабочего дня не придется отвлекаться на дискомфорт в области спины. Хорошим преимуществом считается оптимальное сочетание цены и качества. Приемлемая стоимость положительно сказывается на распространении и доступности данных моделей. В настоящее время это настоящий хит продаж на российском мебельном рынке.
Итак, стулья Азия — отличный вариант для мебельного оснащения Вашего кафе, а также ресторана и банкетного зала. Они компактны, надежны, очень практичны и обладают большим эксплуатационным сроком. Отличные технические характеристики обуславливают спрос, подобные изделия — прекрасная инвестиция в Ваш малый бизнес.
ChiedoCover – компания изготовитель банкетной мебели для гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, компания производит столы и стулья для дома и многие другие модели. Мы выполним полное комплексное мебельное оснащение абсолютно любых помещений. Профессиональная команда сборщиков мебели, экологически чистые материалы для производства мебели, а также контроль качества и долговечность обуславливают выбор клиентом именно в пользу ChiedoCover. Сегодня по всей России активно открываются шоурумы компании, производится обновлении оборудования. Инновационные и современные технологии сводят к минимуму брак продукции.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Канску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Канску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Канску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Канску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня