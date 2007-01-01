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          Товары по акции

          Стулья Азия в Наро-Фоминске оптом

          от 1 440 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Наро-Фоминску и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          2 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Азия 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-15%
          Хит
          1 440 ₽1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Азия 20мм
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          1 640 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Азия 25мм
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Азия 25мм - гладкий каркас
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм - бронза, Marco Polo коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Азия 20мм - бронза, Marco Polo коричневый
          Настоящее фото товара Азия 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 540 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Азия 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 040 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          Новинка
          2 340 ₽2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, обивка пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 340 ₽2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Азия 20мм, обивка пэчворк
          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          1 640 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          3.8
          Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый
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          Стулья Азия: универсальность и практичность

          Сфера HoReCa пользуется в Наро-Фоминске большой популярностью, если Вы планируете мебельное оснащение кафе, ресторанов, а также офиса или других помещений, то следует обратить внимание на универсальные стулья Азия. Хороший выбор мебели во многом обуславливает удобство и комфортабельность гостей и посетителей заведения. Они часто используются для меблировки различных банкетных залов, спроектированы таким образом, что легко переносят полную посадку и очень практичны в эксплуатации. Великолепные технические характеристики являются одним из главных их преимуществ. Рассмотрим более подробно эти модели, а также их преимущества и сферу использования.

          Стулья Азия на металлокаркасе — правильный выбор для HoReCa

          Итак, кафе и рестораны, как правило, имеют свой стиль и свои отличительные черты — это позволяет подобным заведениям выгодно отличаться на фоне других. Стулья Азия на металлокаркасе характеризуются великолепным европейским современным внешним видом, а также, что немаловажно, удачно вписываются в интерьер практически любого заведения. Такая универсальность делает их весьма распространенными и популярными моделями на российском мебельном рынке. Металлический каркас изделий производится из очень прочного материала — стали — это гарантия высокого качества и прочности. Кроме того, стальной корпус выгодно смотрится со стороны, его отличается европейский внешний вид, поэтому стулья Азия — выбор многих кафе и ресторанов в России. Мягкая обивка сидений делает их очень комфортабельными и удобными в посадке. Такие модели позволяют свободного сидеть и чувствовать себя уютно в банкетном зале, кафе, а также ресторане или другом месте общественного питания.

          Преимущества стульев Азия

          Кроме того, стулья Азия обладают целым рядом преимуществ:

          • невероятно надежны и прочны (места общественного питания — это постоянное вешнее воздействие на данные изделия. Такие модели без труда выдерживают повседневное использование, легко справляются с физическими и механическими нагрузками, таким образом, данный фактор не окажет негативного влияния на презентабельный внешний вид. Они будут радовать гостей элегантностью и привлекательностью)
          • красивый внешний вид (европейский дизайн стульев — важное достоинство, эти изделия привнесут роскошь в любое заведение, добавят колорит и не оставят равнодушным ни одного гостя)
          • высокие показатели комфортабельности (стулья Азия очень удобны в эксплуатации, даже длительное сидение гостей на этих изделиях не принесет усталость и утомление спине, они не вызывают никакого дискомфорта)
          • практичность (металлический каркас и мягкая обивка — это оптимальное сочетание относительно неприхотливости в уходе. Так как данные модели не накапливают пыль и грязь, то для того, чтобы их привести в порядок необходимо всего несколько минут. Даже пролитие жидкости: соки, вино и другого влаги не испортят их вид. Износостойкая тканевая мягкая обивка может выдерживать различное пролитие жидкостей и остатков пищи)
          • широкий ассортимент (в каталоге продукции Стулья Азия представлены с различными цветовыми расцветками, поэтому появляется хорошая возможность для выбора моделей идеально подходящих под интерьер именно Вашего заведения)

          Стулья Азия для конференц-залов

          Стулья Азия активно применяются в мебельном оснащении конференц-залов как в классическом стиле, так и в других популярных направлениях. Эти модели символизируют высокий статус, а презентабельный внешний вид расположит деловых партнеров к эффективным и продуктивным переговорам. Благодаря удобству сидение на данных стульев на протяжении всего дня не скажется на усталости и утомлении, таким образом, в течение всего рабочего дня не придется отвлекаться на дискомфорт в области спины. Хорошим преимуществом считается оптимальное сочетание цены и качества. Приемлемая стоимость положительно сказывается на распространении и доступности данных моделей. В настоящее время это настоящий хит продаж на российском мебельном рынке.

          Итак, стулья Азия — отличный вариант для мебельного оснащения Вашего кафе, а также ресторана и банкетного зала. Они компактны, надежны, очень практичны и обладают большим эксплуатационным сроком. Отличные технические характеристики обуславливают спрос, подобные изделия — прекрасная инвестиция в Ваш малый бизнес.

          Где купить стулья Азия в Наро-Фоминске?

          ChiedoCover – компания изготовитель банкетной мебели для гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, компания производит столы и стулья для дома и многие другие модели. Мы выполним полное комплексное мебельное оснащение абсолютно любых помещений. Профессиональная команда сборщиков мебели, экологически чистые материалы для производства мебели, а также контроль качества и долговечность обуславливают выбор клиентом именно в пользу ChiedoCover. Сегодня по всей России активно открываются шоурумы компании, производится обновлении оборудования. Инновационные и современные технологии сводят к минимуму брак продукции.

          Купить стулья Азия в Наро-Фоминске можно на официальном сайте нашей компании. Здесь представлены модели абсолютно на любой вкус и бюджет. Менеджеры ChiedoCover – это высокие компетенции, большой опыт и профессионализм. Если Вы не смогли самостоятельно определиться с заказом, то они помогут с выбором, принимая во внимание все Ваши требования. Наша компания изготовит мебель абсолютно любой сложности. Доставить продукции мы сможем в любой город России и стран СНГ в самые кротчайшие сроки. Мебель от ChiedoCover упрощает жизнь, наши стулья и столы станут центром внимания любого кафе или ресторана.

          Почему стулья азия покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Наро-Фоминск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Наро-Фоминску ?

            Доставка товара по Наро-Фоминску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Наро-Фоминску ?

            Стоимость доставки по Наро-Фоминску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Наро-Фоминску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Наро-Фоминску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Наро-Фоминске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Наро-Фоминску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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