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          Товары по акции

          Стулья Bertoia в Гатчине оптом

          от 8 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Гатчине и Ленинградской области

          Настоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
          30 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Bertoia с серой обивкой
          Настоящее фото товара Стул Bertoia подушка красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
          22 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Bertoia подушка красная кожа
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia Side кожаный Premium
          Настоящее фото товара Стул Bertoia с красной обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
          30 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Bertoia с красной обивкой
          Настоящее фото товара Стул Bertoia барный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 510 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Bertoia барный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia полубарный черный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
          19 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia Diamond
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Bertoia Side кожаный белый
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire Side , произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Bertoia Wire Side
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire белый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Bertoia Wire белый
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Bertoia Wire черный
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          Стулья Bertoia – мебель как скульптура

          Создание уникальной концепции дизайна в ресторане – сложная и кропотливая работа. Для того, чтобы привлечь и удержать посетителей необходимо продумать каждую деталь в интерьере. Большинство людей приходят в рестораны не просто вкусно покушать, но сменить обстановку, расслабиться, отдохнуть. Поэтому создание уникальной атмосферы является очень важной задачей для ресторатора.

          Мебель играет не последнюю роль при создании дизайн-проекта. По мебели судят об уровне заведения, вкусе его владельца, а также о его заботе о посетителях. От выбора мебели зависит общий стиль помещения, имидж заведения, а главное – комфорт гостей.

          Стулья Bertoia – это уникальные в своем роде дизайнерские стулья, придуманные американским дизайнером Гарри Бертойя. Стулья настолько полюбились потребителям, что с 50-х годов прошлого столетия ни разу не снимались с производства и до сих пор считаются одними из самых востребованных предметов мебели.

          Изящный, удивительно похожий на скульптуру, стул, прекрасно впишется в интерьеры таких стилей как хай-тек, лофт и другие современные стили. Сам автор говорил о своем произведении следующее: «Когда смотришь на эти стулья, они кажутся сделанными из воздуха, словно скульптуры. Пространство словно пронизывает их насквозь».

          Преимущества стульев Bertoia:

          • Необычный воздушный дизайн, благодаря чему стулья смотрятся как отдельный предмет декора;
          • Прекрасно дополняет интерьер;
          • Материал устойчив к механическим воздействиям и отличается долгим сроком службы;
          • Конфигурация стула позволяет принимать максимальное количество поз;
          • Большой выбор моделей;
          • Выгодная стоимость.

          Где купить стулья Bertoia в Гатчине?

          ChiedoCover — это интернет-магазин товаров для оснащения мебели, текстиля и аксессуаров для ресторанов, кафе, баров и гостиниц. На нашем сайте вы найдете подходящее решение для своего заведения на любой вкус. Мы поставляем товары для сферы HoReCa по всей Гатчине, а также {{district_p}.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Богатый опыт работы производства мебели, чехлов и аксессуаров.
          • Все товары высокого качества, имеют большой гарантийный срок.
          • Мебель отличается прочностью и долговечностью.
          • Цены ниже средних на рынке благодаря собственному производству.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Для оптовых и постоянных клиентов специальное предложение.

          Мы предлагаем большой выбор стульев для кафе по лучшему соотношению цены и качества в городе Гатчина.

          Почему стулья bertoia покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Гатчину и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Гатчине ?

            Доставка товара по Гатчине осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Гатчине ?

            Стоимость доставки по Гатчине рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Гатчине осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Гатчине телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Гатчине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Гатчине с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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