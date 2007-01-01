Создание уникальной концепции дизайна в ресторане – сложная и кропотливая работа. Для того, чтобы привлечь и удержать посетителей необходимо продумать каждую деталь в интерьере. Большинство людей приходят в рестораны не просто вкусно покушать, но сменить обстановку, расслабиться, отдохнуть. Поэтому создание уникальной атмосферы является очень важной задачей для ресторатора.
Мебель играет не последнюю роль при создании дизайн-проекта. По мебели судят об уровне заведения, вкусе его владельца, а также о его заботе о посетителях. От выбора мебели зависит общий стиль помещения, имидж заведения, а главное – комфорт гостей.
Стулья Bertoia – это уникальные в своем роде дизайнерские стулья, придуманные американским дизайнером Гарри Бертойя. Стулья настолько полюбились потребителям, что с 50-х годов прошлого столетия ни разу не снимались с производства и до сих пор считаются одними из самых востребованных предметов мебели.
Изящный, удивительно похожий на скульптуру, стул, прекрасно впишется в интерьеры таких стилей как хай-тек, лофт и другие современные стили. Сам автор говорил о своем произведении следующее: «Когда смотришь на эти стулья, они кажутся сделанными из воздуха, словно скульптуры. Пространство словно пронизывает их насквозь».
Преимущества стульев Bertoia:
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Доставка товара по Владимиру осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Владимиру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Владимиру осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Владимиру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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