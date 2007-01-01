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              Товары по акции

              Стулья Chic в Кимрах оптом

              от 5 100 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кимрам и Тверской области

              Настоящее фото товара Стул Chic коралл, произведённого компанией ChiedoCover
              5 100 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Chic коралл
              Настоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 100 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Chic кварцевый
              Настоящее фото товара Стул Chic коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
              5 100 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Chic коричневый
              Настоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
              5 100 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Chic крем-брюле
              Настоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
              5 100 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул Chic шоколадный
              Настоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
              5 100 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул Chic бургунди
              Настоящее фото товара Стул Chic антрацитовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
              5 100 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Стул Chic антрацитовый меланж
              Настоящее фото товара Стул Chic бежевый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
              5 100 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стул Chic бежевый меланж
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              Стулья Chic в Кимрах

              Престиж любого заведения определяется интерьером. Дизайн определяет не только отделка и цветовая гамма. Большую роль играет выбор мебели. Предметы мебели выполняют не просто утилитарную функцию, но и эстетическую. Также мебель позволяет зонировать пространство, выгодно используя каждый квадратный метр.

              Современный рынок предлагает большой выбор мебели. Для ресторанов, кафе, гостиниц и отелей особенно важно уделить внимание выбору стульев. Стулья определяют статус и уровень заведения, создавая первое впечатления гостей. В силу эстетической функции они должны соответствовать общей стилистике, понятию той или иной группы о вкусе и красоте.

              Универсальная модель

              Стулья Chic – это стулья, которые способны вписаться в любой интерьер, став настоящим украшением. Широкая очень удобная форма позволяет расслабиться и отдохнуть. Модель стула в сочетании с приятными оттенками обивки дарят приятную атмосферу уюта и изысканности, располагая к приятным неформальным беседам.

              КоллекцияChic отличается минималистичным, элегантным дизайном, который прекрасно вписывается в любой тип и стиль интерьера, будь то классика или современный интерьер. Каждый элемент стула выполнен из качественных материалов, что демонстрирует шик, при этом в самом дизайне ничего лишнего.

              Уникальные оттенки каркаса и цвет обивки расставляют акценты. Самыми актуальными расцветками признаны:

              • крем-брюл;
              • бургунди;
              • бледно-голубой;
              • шоколадный;
              • антрацитовый меланж.

              Каркас как правило черного цвета окрашивается порошковой краской во избежание эффекта коррозии.

              Комфорт и надежность

              Самыми крепкими стульями определяют модели на металлокаркасе. Металл гарантирует долговечность при использовании, поэтому такие стулья используют в кафе или ресторанах, где большая проходимость и высокие нагрузки. Широкое сидение, а также широко расставленные ножки определяют устойчивость мебели.

              Комфорт гостей должен стоять в приоритете при выборе стульев. С этим требованием тесно связана первая особенность современной мебели – комфортабельность. В меру мягкое сидение позволяет расслабить мышцы спины, приняв удобное положение.

              Купить стулья Chic в Кимрах со скидкой

              Приобрести знаменитые дизайнерские стулья в Кимрах по оптовым ценам предлагает наша компания. Мы являемся производителями и надежными поставщиками ресторанной мебели. Главным правилом является индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому чтобы сделать заказ оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте или позвоните по номеру горячей линии.

              Почему стулья chic покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Кимры и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Кимрам ?

                Доставка товара по Кимрам осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кимрам ?

                Стоимость доставки по Кимрам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Кимрам осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кимрам телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Кимрах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Кимрам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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