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Престиж любого заведения определяется интерьером. Дизайн определяет не только отделка и цветовая гамма. Большую роль играет выбор мебели. Предметы мебели выполняют не просто утилитарную функцию, но и эстетическую. Также мебель позволяет зонировать пространство, выгодно используя каждый квадратный метр.
Современный рынок предлагает большой выбор мебели. Для ресторанов, кафе, гостиниц и отелей особенно важно уделить внимание выбору стульев. Стулья определяют статус и уровень заведения, создавая первое впечатления гостей. В силу эстетической функции они должны соответствовать общей стилистике, понятию той или иной группы о вкусе и красоте.
Стулья Chic – это стулья, которые способны вписаться в любой интерьер, став настоящим украшением. Широкая очень удобная форма позволяет расслабиться и отдохнуть. Модель стула в сочетании с приятными оттенками обивки дарят приятную атмосферу уюта и изысканности, располагая к приятным неформальным беседам.
КоллекцияChic отличается минималистичным, элегантным дизайном, который прекрасно вписывается в любой тип и стиль интерьера, будь то классика или современный интерьер. Каждый элемент стула выполнен из качественных материалов, что демонстрирует шик, при этом в самом дизайне ничего лишнего.
Уникальные оттенки каркаса и цвет обивки расставляют акценты. Самыми актуальными расцветками признаны:
Каркас как правило черного цвета окрашивается порошковой краской во избежание эффекта коррозии.
Самыми крепкими стульями определяют модели на металлокаркасе. Металл гарантирует долговечность при использовании, поэтому такие стулья используют в кафе или ресторанах, где большая проходимость и высокие нагрузки. Широкое сидение, а также широко расставленные ножки определяют устойчивость мебели.
Комфорт гостей должен стоять в приоритете при выборе стульев. С этим требованием тесно связана первая особенность современной мебели – комфортабельность. В меру мягкое сидение позволяет расслабить мышцы спины, приняв удобное положение.
Приобрести знаменитые дизайнерские стулья в Нижнем Тагиле по оптовым ценам предлагает наша компания. Мы являемся производителями и надежными поставщиками ресторанной мебели. Главным правилом является индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому чтобы сделать заказ оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте или позвоните по номеру горячей линии.
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Доставка товара по Нижнему Тагилу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нижнему Тагилу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нижнему Тагилу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нижнему Тагилу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня