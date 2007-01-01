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Большой ассортимент стульев и столов на российском рынке HoReCa способствует тому, что на сегодняшний день кафе и рестораны в Краснодарском крае представлены различными стилями. Для посетителей и гостей заведений чаще всего имеет значение приятный и комфортный отдых, который достигается правильно выбранной мебелью, а также хорошим освещением и другими элементами декорирования. В данном материале рассмотрим мебельное оснащение для сегмента HoReCa, в частности стулья Диана.
Стулья Диана являются одними из тех моделей, которые предоставят Вашим посетителям повышенное удобство и приятный эстетический дизайн. Говоря о технических характеристиках таких стульев необходимо отметить высоту стула и глубину: 87 см на 45 см. Это наиболее удачное сочетание этих двух параметров, когда человек, сидящий на таком стуле чувствует себя удобно и комфортно. В данном стуле прекрасно совмещаются два материала изготовления: стальной металлический каркас с мягкой велюровой мебельной обивкой. Кроме того, стулья Диана, безусловно, станут эксклюзивным украшением любого помещения. Такие модели могут органично вписываться в стиль лофт, где подобные стулья великолепно будут смотреться в сером или коричневом изготовлении.
В тоже время, стулья Диана — это отличная совместимость интересного и необычного дизайна с роскошной и дорогой велюровой обивкой, поэтому такие модели дополнят интерьер классического или практически любого другого современного стиля. Благодаря большому цветовому ассортименту, данные стульев применяются в совершенно разных помещениях, главный принцип — это удачное сочетание цвета и дизайна стула с основным стилистическим оснащением помещения.
Следует отметить, в кафе и ресторанах большое значение имеет полезная площадь, так вот стулья Диана — это идеальный вариант для небольших и уютных кафе, где они очень компактно впишутся в интерьер заведения.
Компания-производитель банкетной мебели ChiedoCover – это эксклюзивная мебель для ресторанов, гостиниц и кафе, а также европейский дизайн и максимальная надежность. Мы дорожим своей репутацией, сотни положительных отзывов от клиентов по всей России вдохновляют нас на производство новых моделей, с учетом высокого качества изготовления и предельной долговечности.
Купить стулья Диана в Новороссийске в ресторан или кафе можно на сайте нашей компании. Менеджеры из отдела продаж смогут в самое ближайшее время с Вами связаться, если Вы оставите заявку на обратный звонок. Помимо того, в каталоге продукции представлены аксессуары к стульям и различное дополнительное оборудование.
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Доставка товара по Новороссийску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новороссийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новороссийску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новороссийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня