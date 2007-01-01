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          Товары по акции

          Стулья Диана в Выксе оптом

          от 9 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Выксе и Нижегородской области

          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Диана, вельвет серебристый
          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Диана, вельвет сине-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Диана, микрофибра цвет стальной
          Настоящее фото товара Стул Диана, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Диана, вельвет изумрудный
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          Стулья Диана — превосходное качество и роскошный дизайн

          Большой ассортимент стульев и столов на российском рынке HoReCa способствует тому, что на сегодняшний день кафе и рестораны в Нижегородской области представлены различными стилями. Для посетителей и гостей заведений чаще всего имеет значение приятный и комфортный отдых, который достигается правильно выбранной мебелью, а также хорошим освещением и другими элементами декорирования. В данном материале рассмотрим мебельное оснащение для сегмента HoReCa, в частности стулья Диана.

          Особенности стула Диана

          Стулья Диана являются одними из тех моделей, которые предоставят Вашим посетителям повышенное удобство и приятный эстетический дизайн. Говоря о технических характеристиках таких стульев необходимо отметить высоту стула и глубину: 87 см на 45 см. Это наиболее удачное сочетание этих двух параметров, когда человек, сидящий на таком стуле чувствует себя удобно и комфортно. В данном стуле прекрасно совмещаются два материала изготовления: стальной металлический каркас с мягкой велюровой мебельной обивкой. Кроме того, стулья Диана, безусловно, станут эксклюзивным украшением любого помещения. Такие модели могут органично вписываться в стиль лофт, где подобные стулья великолепно будут смотреться в сером или коричневом изготовлении.

          Стулья Диана в современном стиле

          В тоже время, стулья Диана — это отличная совместимость интересного и необычного дизайна с роскошной и дорогой велюровой обивкой, поэтому такие модели дополнят интерьер классического или практически любого другого современного стиля. Благодаря большому цветовому ассортименту, данные стульев применяются в совершенно разных помещениях, главный принцип — это удачное сочетание цвета и дизайна стула с основным стилистическим оснащением помещения.

          Следует отметить, в кафе и ресторанах большое значение имеет полезная площадь, так вот стулья Диана — это идеальный вариант для небольших и уютных кафе, где они очень компактно впишутся в интерьер заведения.

          Где купить стулья Диана в Выксе в сфере HoReCa?

          Компания-производитель банкетной мебели ChiedoCover – это эксклюзивная мебель для ресторанов, гостиниц и кафе, а также европейский дизайн и максимальная надежность. Мы дорожим своей репутацией, сотни положительных отзывов от клиентов по всей России вдохновляют нас на производство новых моделей, с учетом высокого качества изготовления и предельной долговечности.

          Купить стулья Диана в Выксе в ресторан или кафе можно на сайте нашей компании. Менеджеры из отдела продаж смогут в самое ближайшее время с Вами связаться, если Вы оставите заявку на обратный звонок. Помимо того, в каталоге продукции представлены аксессуары к стульям и различное дополнительное оборудование.

          Почему стулья диана покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Выксу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Выксе ?

            Доставка товара по Выксе осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Выксе ?

            Стоимость доставки по Выксе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Выксе осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Выксе телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Выксе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Выксе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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