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          Товары по акции

          Стулья для актового зала в Красном Куте оптом

          от 960 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Красному Куту и Саратовской области

          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 700 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Азия 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
          2 280 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
          Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
          Настоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Патрик 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
          2 180 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
          Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Раунд 20мм
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция многоместная ИЗО-4 плюс
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция многоместная ИЗО-4
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция многоместная ИЗО-3
          Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция многоместная Кортес
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция многоместная ИЗО-2
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция многоместная ИЗО-2 на балке
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
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          Стулья для актового зала в Красном Куте

          Актовый зал вызывает приятные эмоции. Обычно все торжественные мероприятия, вручения наград, подведение итогов, объявления важных изменений происходят именно здесь. Для любого учреждения важно иметь актовый зал презентабельного внешнего вида. Ведь его посещают не только сотрудники, но и как правило почетные гости.

          Чтобы создать первое положительное впечатление, важно позаботится о внешнем виде актового зала. Интерьер многое говорит о самой компании и ее владельце. Во многом свою роль выполняет мебель. Стулья должны быть должны соответствовать дизайну, имиджу и уровню заведения.

          Как выбрать стулья для актового зала?

          Цвет

          • Для придания большей торжественности используются красные оттенки. Поэтому самым распространённым вариантом обивки стула являются бардовые, алые, красные цвета. Ткань может быть как однотонной, так и с легким принтом. Например, цветы на тон темнее основы или вертикальные полоски. Цвет каркаса для стульев с красной обивкой рекомендуется золотистый.
          • Также актуален синий цвет. Этот цвет символизирует стабильность, серьезность и строгость. Залы, оформленные в синих тонах, выглядят презентабельно, но в то же время сдержанно. Модели с синей обивкой зачастую выпускают на металлокаркасе серебристого цвета.
          • Набирают популярность нестандартные решения. Цвета хаки, шоколад, оливковый и другие выглядят не хуже классического варианта. Вы можете сами спроектировать модель стульев, выбирая свои цвета обивки и каркаса.

          Материалы

          • В качестве обивки используются ткани высокой плотности, экокожа и кожа. Текстиль самый бюджетный вариант. Чтобы обивка прослужила дольше ткань должна быть износостойкой, устойчивой к истиранию, не впитывать грязь. Для этого текстиль обрабатывается специальной пропиткой.
          • Стулья на металлокаркасе – самые прочные и устойчивые. Металл обрабатывается и окрашивается порошковой краской, что защищает материал от эффекта коррозии.
          • Пластиковые стулья изготовлены по новым технологиям, они рассчитаны на большие нагрузки, что гарантирует высокую прочность.

          Купить стулья для актового зала в Красном Куте

          ChiedoCover представляет мебель для актового зала по оптовым ценам от производителя. На сайте предложен большой выбор моделей различных конфигураций – секции по 3 – 4 стула, отдельно стоящие модели, с обивкой, пластиковые, на металлокаркасе, с подлокотниками и без. А при заказе оптовой партии в городе Красный Кут, действует система скидок. Наши консультанты могут помочь при выборе и заказе.

          Почему стулья для актового зала покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Красный Кут и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Красному Куту ?

            Доставка товара по Красному Куту осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Красному Куту ?

            Стоимость доставки по Красному Куту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Красному Куту осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Красному Куту телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Красном Куте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Красному Куту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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