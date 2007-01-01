Стулья для актового зала в Ухте оптом

от 1 740 ₽

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Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 740 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 740 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
1 740 ₽
Оптовая цена
5
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Настоящее фото товара Стул София экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул София экокожа
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый
Настоящее фото товара Стул Верона, хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Верона, хром
Настоящее фото товара Стул Монти-лофт, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Монти-лофт
Настоящее фото товара Стул Марино Люкс эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Марино Люкс эмаль
Настоящее фото товара Стул Монти-Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Монти-Люкс
Настоящее фото товара Стул Комо, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Комо
Настоящее фото товара Стул пластиковый Remind с принтом, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Remind с принтом
Настоящее фото товара Стул пластиковый Dome, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Dome
Настоящее фото товара Стул пластиковый с подушкой Coffee, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый с подушкой Coffee
Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Настоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
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Стулья для актового зала в Ухте

Актовый зал вызывает приятные эмоции. Обычно все торжественные мероприятия, вручения наград, подведение итогов, объявления важных изменений происходят именно здесь. Для любого учреждения важно иметь актовый зал презентабельного внешнего вида. Ведь его посещают не только сотрудники, но и как правило почетные гости.

Чтобы создать первое положительное впечатление, важно позаботится о внешнем виде актового зала. Интерьер многое говорит о самой компании и ее владельце. Во многом свою роль выполняет мебель. Стулья должны быть должны соответствовать дизайну, имиджу и уровню заведения.

Как выбрать стулья для актового зала?

Цвет

  • Для придания большей торжественности используются красные оттенки. Поэтому самым распространённым вариантом обивки стула являются бардовые, алые, красные цвета. Ткань может быть как однотонной, так и с легким принтом. Например, цветы на тон темнее основы или вертикальные полоски. Цвет каркаса для стульев с красной обивкой рекомендуется золотистый.
  • Также актуален синий цвет. Этот цвет символизирует стабильность, серьезность и строгость. Залы, оформленные в синих тонах, выглядят презентабельно, но в то же время сдержанно. Модели с синей обивкой зачастую выпускают на металлокаркасе серебристого цвета.
  • Набирают популярность нестандартные решения. Цвета хаки, шоколад, оливковый и другие выглядят не хуже классического варианта. Вы можете сами спроектировать модель стульев, выбирая свои цвета обивки и каркаса.

Материалы

  • В качестве обивки используются ткани высокой плотности, экокожа и кожа. Текстиль самый бюджетный вариант. Чтобы обивка прослужила дольше ткань должна быть износостойкой, устойчивой к истиранию, не впитывать грязь. Для этого текстиль обрабатывается специальной пропиткой.
  • Стулья на металлокаркасе – самые прочные и устойчивые. Металл обрабатывается и окрашивается порошковой краской, что защищает материал от эффекта коррозии.
  • Пластиковые стулья изготовлены по новым технологиям, они рассчитаны на большие нагрузки, что гарантирует высокую прочность.

Купить стулья для актового зала в Ухте

ChiedoCover представляет мебель для актового зала по оптовым ценам от производителя. На сайте предложен большой выбор моделей различных конфигураций – секции по 3 – 4 стула, отдельно стоящие модели, с обивкой, пластиковые, на металлокаркасе, с подлокотниками и без. А при заказе оптовой партии в городе Ухта, действует система скидок. Наши консультанты могут помочь при выборе и заказе.

Почему стулья для актового зала покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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