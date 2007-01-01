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Во всех учебных и образовательных заведениях особое место занимают библиотеки. Мебель для библиотек или читальных залов отличается от обычной офисной мебели. Стеллажи, столы и стулья должны соответствовать специфике работы, пробуждать интерес у читателей, оставляя желание вернуться вновь.
Изделия могут быть с мягкой спинкой, сиденьем, с подлокотниками или без них. Вариантов конфигурации может быть множество. Определяют два типа стульев – регулируемые и простые. Первые более функциональны, так как каждый посетитель может отрегулировать высоту сидения и наклон спинки под себя.
Деревянные стулья
Самый популярный вид стульев для читального зала. Дизайн деревянных моделей вписывается в классические интерьеры залов библиотек, гармонируя с книжными стеллажами. Природная гармония деревянных стульев на всегда создает уют и подчеркивает статус владельца. Прекрасным решением станут такие модели как:
Стулья на металлокаркасе
Стулья на металлокаркасе являются самыми прочными и долговечными моделями. Ценятся такие модели за неприхотливость, легкость в уходе,бюджетную стоимость.
Благодаря мягким сидениям с обивкой из плотной ткани мебель обеспечивает необходимую комфортабельность. Современные модели, созданные по мотивам знаменитых дизайнеров, украсят зал. Распространенные модели для библиотеки:
Также пользуются популярностью конференц стулья с пюпитром.
Мягкие кресла и полукресла
Креслами оснащаются библиотеки более высокого уровня. Респектабельный вид подчеркивает статус заведения. Комфортная модель помогает справиться с усталостью и тяжестью в области позвоночника. Он очень удобен в качестве рабочего места.
В каталоге представлен ряд полукресел для библиотек:
Компания ChiedoCover занимается поставкой стульев различных по типу для ресторанов, отелей и офисов. В каталоге компании представлен большой выбор стульев и кресел для библиотеки. Каждая модель может иметь более 10 вариантов цветов каркаса, любой цвет обивки и принта.
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Доставка осуществляется любой транспортной компанией на ваш выбор по всему городу Ленинск-Кузнецкий.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Доставка товара по Ленинску-Кузнецкому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ленинску-Кузнецкому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ленинску-Кузнецкому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ленинску-Кузнецкому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня