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          Товары по акции

          Стулья для библиотеки в Владивостоке оптом

          от 950 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Владивостоку и Приморскому краю

          Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Изо
          Настоящее фото товара Стул Концепт, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Концепт, искусственная кожа, черный
          Настоящее фото товара Стул Концепт, искусственная кожа, натуральный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Концепт, искусственная кожа, натуральный цвет
          Настоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Джуна
          Настоящее фото товара Стул Мартель, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Мартель
          Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Стандарт
          Настоящее фото товара Кресло Тренд G, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Тренд G
          Настоящее фото товара Стул Троя, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Троя, светло-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Фабрикант
          Настоящее фото товара Стул Коко W, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Коко W
          Настоящее фото товара Стул Оазис PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Оазис PLZ
          Настоящее фото товара Кресло Балун W , произведённого компанией ChiedoCover
          5 710 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Балун W
          Настоящее фото товара Кресло Балун X, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Балун X
          Настоящее фото товара Кресло Балун Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Балун Лайт
          Настоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
          4 940 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Форум синий
          Настоящее фото товара Стул Norman, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Norman
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          Стулья для библиотеки в Владивостоке

          Во всех учебных и образовательных заведениях особое место занимают библиотеки. Мебель для библиотек или читальных залов отличается от обычной офисной мебели. Стеллажи, столы и стулья должны соответствовать специфике работы, пробуждать интерес у читателей, оставляя желание вернуться вновь.

          Особенности стульев для библиотеки

          Изделия могут быть с мягкой спинкой, сиденьем, с подлокотниками или без них. Вариантов конфигурации может быть множество. Определяют два типа стульев – регулируемые и простые. Первые более функциональны, так как каждый посетитель может отрегулировать высоту сидения и наклон спинки под себя.

          Деревянные стулья

          Самый популярный вид стульев для читального зала. Дизайн деревянных моделей вписывается в классические интерьеры залов библиотек, гармонируя с книжными стеллажами. Природная гармония деревянных стульев на всегда создает уют и подчеркивает статус владельца. Прекрасным решением станут такие модели как:

          • Венские;
          • Кроссбэк;
          • Кьявари.

          Стулья на металлокаркасе

          Стулья на металлокаркасе являются самыми прочными и долговечными моделями. Ценятся такие модели за неприхотливость, легкость в уходе,бюджетную стоимость.

          Благодаря мягким сидениям с обивкой из плотной ткани мебель обеспечивает необходимую комфортабельность. Современные модели, созданные по мотивам знаменитых дизайнеров, украсят зал. Распространенные модели для библиотеки:

          • Хит;
          • Самба;
          • Форум;
          • Тренд.

          Также пользуются популярностью конференц стулья с пюпитром.

          Мягкие кресла и полукресла

          Креслами оснащаются библиотеки более высокого уровня. Респектабельный вид подчеркивает статус заведения. Комфортная модель помогает справиться с усталостью и тяжестью в области позвоночника. Он очень удобен в качестве рабочего места.

          В каталоге представлен ряд полукресел для библиотек:

          • Балун;
          • Коко;
          • Тренд.

          Где купить стулья для библиотеки оптом в Владивостоке?

          Компания ChiedoCover занимается поставкой стульев различных по типу для ресторанов, отелей и офисов. В каталоге компании представлен большой выбор стульев и кресел для библиотеки. Каждая модель может иметь более 10 вариантов цветов каркаса, любой цвет обивки и принта.

          Наши консультанты с готовностью помогут подобрать подходящее решения для вас, учитывая дизайн помещения, его особенности и бюджет.

          Доставка осуществляется любой транспортной компанией на ваш выбор по всему городу Владивосток.

          Почему стулья для библиотеки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Владивосток и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Владивостоку ?

            Доставка товара по Владивостоку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Владивостоку ?

            Стоимость доставки по Владивостоку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Владивостоку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Владивостоку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Владивостоке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Владивостоку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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