Стулья – необходимый атрибут читального зала. Однако они могут быть не просто мебелью, но и выполнять декоративную функцию. Они способны украсить зал, создавая в нем теплую уютную атмосферу. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть несколько факторов.
Стулья для читального зала предназначаются в первую очередь для тех, кто хочет ознакомиться с книгами раритетных изданий, которые нельзя выносить за пределы библиотеки. Зачастую может потратиться много времени на изучение нужных материалов, поэтому в первую очередь стулья должны быть комфортабельными.
Комфорт зависит от конфигурации модели. Самыми удобными считаются полукресла – стулья с широким сидением и спинкой и с подлокотниками. Сюда входят такие модели как Венера, Коко, Балун и т.д. Стулья с подлокотниками имеют не такое мягкое сидение как у кресла, что позволяет принять телу удобное положение на длительное время.
Стулья с подлокотниками обладают весьма презентабельным видом – элегантные формы, современные дизайны и самые актуальные цвета украсят любой интерьер!
Стулья на металлокаркасе
Более бюджетный вариант – мебель на металлокаркасе. Они ценятся за прочность, надежность и практичность. Устойчивый каркас способен выдерживать большие нагрузки на протяжении длительного времени. Благодаря порошковому окрашиванию и защитному покрытию металла изделие отличается долговечностью.
Мебель на металлокаркасе – это выгодное вложение в оснащение читального зала. Самые популярные модели:
Деревянные стулья
Деревянная мебель – это классика, над которой не властно время. Деревянные стулья экологически чистые, практичные и удобные.Именно деревянные изделия создают тот шарм и уют, в который хочется возвращаться снова и снова. Внешний вид прекрасно вписывается в практически в любой интерьер. Для читального зала чаще выбирают следующие модели:
Купить мебель для оснащения библиотеки или офисов по оптовым ценам предлагает компания ChiedoCover. За счет собственного производства, цены на товары ниже среднерыночных цен. Для оптовиков и постоянных клиентов действует система скидок, чтобы узнать подробнее закажите звонок на бесплатную консультацию или позвоните по номеру, указанному на сайте.
Доставка осуществляется во все районы города Дзержинска, а также по Нижегородской области.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Дзержинску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Дзержинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Дзержинску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дзержинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня