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          Товары по акции

          Стулья для читального зала в Назарово оптом

          от 950 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Назарово и Красноярскому краю

          Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          3 890 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames Прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Красный
          Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames Бежевый
          Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Хит
          1 790 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Коричневый
          Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венский, орех
          Настоящее фото товара Стул Венский, бук, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венский, бук
          Настоящее фото товара Стул Венский, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венский, венге
          Настоящее фото товара Стул Венский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Венский, белый
          Настоящее фото товара Стул Геркулес светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Геркулес светлый
          Настоящее фото товара Стул Геркулес коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Геркулес коричневый
          Настоящее фото товара Стул Геркулес темный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Геркулес темный
          Настоящее фото товара Стул Геркулес красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Геркулес красное дерево
          Настоящее фото товара Стул Трафик, Белый / Натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Трафик, Белый / Натуральный
          Настоящее фото товара Кресло Джуко, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Джуко
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          Стулья для читального зала в Назарово

          Стулья – необходимый атрибут читального зала. Однако они могут быть не просто мебелью, но и выполнять декоративную функцию. Они способны украсить зал, создавая в нем теплую уютную атмосферу. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть несколько факторов.

          Стулья для читального зала предназначаются в первую очередь для тех, кто хочет ознакомиться с книгами раритетных изданий, которые нельзя выносить за пределы библиотеки. Зачастую может потратиться много времени на изучение нужных материалов, поэтому в первую очередь стулья должны быть комфортабельными.

          Стулья с подлокотниками

          Комфорт зависит от конфигурации модели. Самыми удобными считаются полукресла – стулья с широким сидением и спинкой и с подлокотниками. Сюда входят такие модели как Венера, Коко, Балун и т.д. Стулья с подлокотниками имеют не такое мягкое сидение как у кресла, что позволяет принять телу удобное положение на длительное время.

          Стулья с подлокотниками обладают весьма презентабельным видом – элегантные формы, современные дизайны и самые актуальные цвета украсят любой интерьер!

          Стулья на металлокаркасе

          Более бюджетный вариант – мебель на металлокаркасе. Они ценятся за прочность, надежность и практичность. Устойчивый каркас способен выдерживать большие нагрузки на протяжении длительного времени. Благодаря порошковому окрашиванию и защитному покрытию металла изделие отличается долговечностью.

          Мебель на металлокаркасе – это выгодное вложение в оснащение читального зала. Самые популярные модели:

          • Хит;
          • Стандарт;
          • Форум;
          • Троя.

          Деревянные стулья

          Деревянная мебель – это классика, над которой не властно время. Деревянные стулья экологически чистые, практичные и удобные.Именно деревянные изделия создают тот шарм и уют, в который хочется возвращаться снова и снова. Внешний вид прекрасно вписывается в практически в любой интерьер. Для читального зала чаще выбирают следующие модели:

          • Кроссбэк;
          • Кьявари;
          • Венские;
          • Концепт.

          Купить стулья для читального зала в Назарово

          Купить мебель для оснащения библиотеки или офисов по оптовым ценам предлагает компания ChiedoCover. За счет собственного производства, цены на товары ниже среднерыночных цен. Для оптовиков и постоянных клиентов действует система скидок, чтобы узнать подробнее закажите звонок на бесплатную консультацию или позвоните по номеру, указанному на сайте.

          Доставка осуществляется во все районы города Назарово, а также по Красноярского края.

          Почему стулья для читального зала покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Назарово и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Назарово ?

            Доставка товара по Назарово осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Назарово ?

            Стоимость доставки по Назарово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Назарово осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Назарово телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Назарово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Назарово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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