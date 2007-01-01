Стулья для читального зала в Тайшете оптом

от 1 390 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuke, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Nuke
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork , произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Mork
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр, бежевый
Настоящее фото товара Стул Frankfurt голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Frankfurt голубой велюр
Настоящее фото товара Стул Frankfurt серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Frankfurt серый велюр
Настоящее фото товара Стул Венера на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венера на металлокаркасе
Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Тюльпан на металлокаркасе
Настоящее фото товара Стул Кензи темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кензи темно-серый
Настоящее фото товара Стул пластиковый с подлокотниками Nuta, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый с подлокотниками Nuta
Настоящее фото товара Стул пластиковый Remind, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Remind
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Etoile-P, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Etoile-P
Настоящее фото товара Стул Felix черно-белый твид, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Felix черно-белый твид
Настоящее фото товара Стул Кеми, бирюзовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кеми, бирюзовый велюр
Настоящее фото товара Стул RIMINI малахит, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул RIMINI малахит
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Венский, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Хит
6 990 ₽8 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Венский, коньяк
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Стулья для читального зала в Тайшете

Стулья – необходимый атрибут читального зала. Однако они могут быть не просто мебелью, но и выполнять декоративную функцию. Они способны украсить зал, создавая в нем теплую уютную атмосферу. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть несколько факторов.

Стулья для читального зала предназначаются в первую очередь для тех, кто хочет ознакомиться с книгами раритетных изданий, которые нельзя выносить за пределы библиотеки. Зачастую может потратиться много времени на изучение нужных материалов, поэтому в первую очередь стулья должны быть комфортабельными.

Стулья с подлокотниками

Комфорт зависит от конфигурации модели. Самыми удобными считаются полукресла – стулья с широким сидением и спинкой и с подлокотниками. Сюда входят такие модели как Венера, Коко, Балун и т.д. Стулья с подлокотниками имеют не такое мягкое сидение как у кресла, что позволяет принять телу удобное положение на длительное время.

Стулья с подлокотниками обладают весьма презентабельным видом – элегантные формы, современные дизайны и самые актуальные цвета украсят любой интерьер!

Стулья на металлокаркасе

Более бюджетный вариант – мебель на металлокаркасе. Они ценятся за прочность, надежность и практичность. Устойчивый каркас способен выдерживать большие нагрузки на протяжении длительного времени. Благодаря порошковому окрашиванию и защитному покрытию металла изделие отличается долговечностью.

Мебель на металлокаркасе – это выгодное вложение в оснащение читального зала. Самые популярные модели:

  • Хит;
  • Стандарт;
  • Форум;
  • Троя.

Деревянные стулья

Деревянная мебель – это классика, над которой не властно время. Деревянные стулья экологически чистые, практичные и удобные.Именно деревянные изделия создают тот шарм и уют, в который хочется возвращаться снова и снова. Внешний вид прекрасно вписывается в практически в любой интерьер. Для читального зала чаще выбирают следующие модели:

  • Кроссбэк;
  • Кьявари;
  • Венские;
  • Концепт.

Купить стулья для читального зала в Тайшете

Купить мебель для оснащения библиотеки или офисов по оптовым ценам предлагает компания ChiedoCover. За счет собственного производства, цены на товары ниже среднерыночных цен. Для оптовиков и постоянных клиентов действует система скидок, чтобы узнать подробнее закажите звонок на бесплатную консультацию или позвоните по номеру, указанному на сайте.

Доставка осуществляется во все районы города Тайшета, а также по Иркутской области.

Почему стулья для читального зала покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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