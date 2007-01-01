Стулья для дня рождения в Шахтёрске оптом

от 3 290 ₽

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Настоящее фото товара Стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софт
Настоящее фото товара Стул Диана велюр серый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Диана велюр серый, ножки белые
Настоящее фото товара Стул Frankfurt розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Frankfurt розовый велюр
Настоящее фото товара Мягкий стул Кассиопея, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Мягкий стул Кассиопея
Настоящее фото товара Стул Вера с пуговицами, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Вера с пуговицами
Настоящее фото товара Стул деревянный A-165, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул деревянный A-165
Настоящее фото товара Стул Элис светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
Новинка
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Элис светло-серый
Настоящее фото товара Стул Софи велюр матовый желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр матовый желтый
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул DSW SOFT рогожка серо-голубой
Настоящее фото товара Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена
Настоящее фото товара Стул Барбара велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Барбара велюр пыльно-розовый
Настоящее фото товара Стул Барбара велюр серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover-31%
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Барбара велюр серо-голубой
Настоящее фото товара Стул Барбара велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Барбара велюр терракотовый
Настоящее фото товара Стул HELGA темно-серый/коралловый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул HELGA темно-серый/коралловый
Настоящее фото товара Стул Киви, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
4 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви, желтый
Настоящее фото товара Стул Роза, велюр сирень, произведённого компанией ChiedoCover-14%
6 890 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Роза, велюр сирень
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Стулья для день рождения — превосходный инструмент в организации праздника

Любое торжество в нашей жизни мы ожидаем и продумываем, как будем отмечать. На сегодняшний день вариантов очень много, каких только историй можно не услышать и не повторить. Конечно, с особым трепом мы ждем день рождение. Этот праздник с самого детства имеет для нас большое значение, так продолжается и тогда, когда мы становимся взрослыми. Создать неповторимую, индивидуальную обстановку в кафе или ресторане в Шахтёрске, в которой будут присутствовать только дорогие люди — это, по сути, и есть поставленная задача. Основным инструментом для создания такой атмосферы являются хорошие стулья для день рождения. В этом материале постараемся определить главные особенности этих изделий. Какие модели не то, что нужно, а даже необходимо использовать при организации подобных праздников.

Характерные черты правильных стульев для день рождения

Мебельное оснащение заведений для проведения дня рождения имеет свои особенности и свойственные черты. Так, например, одним из удачных выборов будут стулья, которые имеют необычный, а также уникальный и редкий дизайн. Отметим, при проведении таких мероприятий сам виновник торжества и приглашенные гости делают множество фотографий, поэтому красивые стулья на день рождения будут хорошим подарком для этого торжества, благодаря которым интерьер помещения может иметь стильный и модный дизайн.

Кроме того, обязательно нужно продумать комфорт и удобство гостей праздника. Отдаем предпочтения тем моделям, которые подарят максимальное расслабление, это, несомненно влияет на общее впечатление от торжества.

Материал изготовления стульев для день рождения

Следующим критерием мебельного оснащения подобных мероприятий является выбор материала изготовления. Рынок представлен различными моделями, однако постараемся выделить тот, который будет более универсальным. Массив дерева — один из самых оптимальных вариантов, такие изделия имеют много достоинств, перечислим основные из них: надежность, отличные эксплуатационные характеристики, а также длительное время сохранят свой привлекательный вид и не требовательны в уходе.

Следует отметить, что, в сезонное время, невероятно популярно празднование дня рождения на открытом воздухе. Специфика такого мероприятия заключается в том, что выбор моделей следует производить с учетом возможных изменений погоды и влажности, а также попадания солнечных лучей. Здесь универсальные пластиковые стулья на день рождения — решат сразу несколько задач: они практичны, а также очень компактны и мобильны.

Таким образом, определяясь с выбором материала изготовления, обязательно старайтесь принимать во внимания все нюансы и детали предстоящего мероприятия.

Где купить стулья на день рождения в Шахтёрске?

Компания ChiedoCover изготавливает мебель и текстиль для сегмента HoReCa. Мы провели комплексное оснащение ресторанов, кафе и гостиниц по всей России, наша продукция универсальна, обладает оптимальным сочетанием цены и качества. Мы ориентируемся на потребности людей, поэтому наши товары имеют стильный, европейский дизайн и предельно надежны.

Купить стулья для день рождения в Шахтёрске можно на нашем официальном сайте. Широкий ассортимент продукции располагает к тому, что обладая даже небольшим бюджетом можно произвести великолепное мебельное оснащение Вашего заведения. Для более подробного описания характеристик товаров обратитесь к нашим профессиональным менеджерам.

Почему стулья для дня рождения покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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