Стулья для дня рождения в Тайшете оптом

от 5 390 ₽

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Настоящее фото товара Стул Кеми, рогожка лазурь, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кеми, рогожка лазурь, каркас бук
Настоящее фото товара Стул Кеми, небесная рогожка, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кеми, небесная рогожка, каркас бук
Настоящее фото товара Стул Кеми, бежевая рогожка, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кеми, бежевая рогожка, каркас бук
Настоящее фото товара Стул Кеми, травянистая рогожка, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кеми, травянистая рогожка, каркас бук
Настоящее фото товара Стул Кеми, голубой велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кеми, голубой велюр, каркас бук
Настоящее фото товара Стул Кеми, оливковый велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кеми, оливковый велюр, каркас бук
Настоящее фото товара Стул Кеми, бежевый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кеми, бежевый велюр, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Кеми, горчичный велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кеми, горчичный велюр, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Кеми, фиолетовый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кеми, фиолетовый велюр, черные ножки
Настоящее фото товара Стул DSW бежево-серый x4, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW бежево-серый x4
Настоящее фото товара Стул Style DSW бирюзовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Style DSW бирюзовый x4
Настоящее фото товара Стул DSW бирюзовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW бирюзовый x4
Настоящее фото товара Стул Style DSW голубой x4, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Style DSW голубой x4
Настоящее фото товара Стул DSW голубой x4, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW голубой x4
Настоящее фото товара Стул DSW розовый x4, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул DSW розовый x4
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Стулья для день рождения — превосходный инструмент в организации праздника

Любое торжество в нашей жизни мы ожидаем и продумываем, как будем отмечать. На сегодняшний день вариантов очень много, каких только историй можно не услышать и не повторить. Конечно, с особым трепом мы ждем день рождение. Этот праздник с самого детства имеет для нас большое значение, так продолжается и тогда, когда мы становимся взрослыми. Создать неповторимую, индивидуальную обстановку в кафе или ресторане в Тайшете, в которой будут присутствовать только дорогие люди — это, по сути, и есть поставленная задача. Основным инструментом для создания такой атмосферы являются хорошие стулья для день рождения. В этом материале постараемся определить главные особенности этих изделий. Какие модели не то, что нужно, а даже необходимо использовать при организации подобных праздников.

Характерные черты правильных стульев для день рождения

Мебельное оснащение заведений для проведения дня рождения имеет свои особенности и свойственные черты. Так, например, одним из удачных выборов будут стулья, которые имеют необычный, а также уникальный и редкий дизайн. Отметим, при проведении таких мероприятий сам виновник торжества и приглашенные гости делают множество фотографий, поэтому красивые стулья на день рождения будут хорошим подарком для этого торжества, благодаря которым интерьер помещения может иметь стильный и модный дизайн.

Кроме того, обязательно нужно продумать комфорт и удобство гостей праздника. Отдаем предпочтения тем моделям, которые подарят максимальное расслабление, это, несомненно влияет на общее впечатление от торжества.

Материал изготовления стульев для день рождения

Следующим критерием мебельного оснащения подобных мероприятий является выбор материала изготовления. Рынок представлен различными моделями, однако постараемся выделить тот, который будет более универсальным. Массив дерева — один из самых оптимальных вариантов, такие изделия имеют много достоинств, перечислим основные из них: надежность, отличные эксплуатационные характеристики, а также длительное время сохранят свой привлекательный вид и не требовательны в уходе.

Следует отметить, что, в сезонное время, невероятно популярно празднование дня рождения на открытом воздухе. Специфика такого мероприятия заключается в том, что выбор моделей следует производить с учетом возможных изменений погоды и влажности, а также попадания солнечных лучей. Здесь универсальные пластиковые стулья на день рождения — решат сразу несколько задач: они практичны, а также очень компактны и мобильны.

Таким образом, определяясь с выбором материала изготовления, обязательно старайтесь принимать во внимания все нюансы и детали предстоящего мероприятия.

Где купить стулья на день рождения в Тайшете?

Компания ChiedoCover изготавливает мебель и текстиль для сегмента HoReCa. Мы провели комплексное оснащение ресторанов, кафе и гостиниц по всей России, наша продукция универсальна, обладает оптимальным сочетанием цены и качества. Мы ориентируемся на потребности людей, поэтому наши товары имеют стильный, европейский дизайн и предельно надежны.

Купить стулья для день рождения в Тайшете можно на нашем официальном сайте. Широкий ассортимент продукции располагает к тому, что обладая даже небольшим бюджетом можно произвести великолепное мебельное оснащение Вашего заведения. Для более подробного описания характеристик товаров обратитесь к нашим профессиональным менеджерам.

Почему стулья для дня рождения покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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