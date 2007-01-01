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          Товары по акции

          Стулья для дня рождения в Златоусте оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Златоусту и Челябинской области

          Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Золотой, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          16 490 ₽21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гранд, зеленый вельвет
          Настоящее фото товара Стул-кресло Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул-кресло Виктория
          Настоящее фото товара Стул Хилтон, произведённого компанией ChiedoCover
          9 850 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хилтон
          Настоящее фото товара Стул Хункар светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хункар светло-бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хункар салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хункар салатовый
          Настоящее фото товара Стул Volker Cat, произведённого компанией ChiedoCover
          16 650 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Volker Cat
          Настоящее фото товара Стул Volker Blue, произведённого компанией ChiedoCover
          17 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Volker Blue
          Настоящее фото товара Стул Volker Owl, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Volker Owl
          Настоящее фото товара Стул Volker Butterfly, произведённого компанией ChiedoCover
          12 600 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Volker Butterfly
          Настоящее фото товара Стул Volker Nail, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Volker Nail
          Настоящее фото товара Стул Volker Owl 2, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Volker Owl 2
          Настоящее фото товара Стул Volker Flower, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Volker Flower
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          Стулья для день рождения — превосходный инструмент в организации праздника

          Любое торжество в нашей жизни мы ожидаем и продумываем, как будем отмечать. На сегодняшний день вариантов очень много, каких только историй можно не услышать и не повторить. Конечно, с особым трепом мы ждем день рождение. Этот праздник с самого детства имеет для нас большое значение, так продолжается и тогда, когда мы становимся взрослыми. Создать неповторимую, индивидуальную обстановку в кафе или ресторане в Златоусте, в которой будут присутствовать только дорогие люди — это, по сути, и есть поставленная задача. Основным инструментом для создания такой атмосферы являются хорошие стулья для день рождения. В этом материале постараемся определить главные особенности этих изделий. Какие модели не то, что нужно, а даже необходимо использовать при организации подобных праздников.

          Характерные черты правильных стульев для день рождения

          Мебельное оснащение заведений для проведения дня рождения имеет свои особенности и свойственные черты. Так, например, одним из удачных выборов будут стулья, которые имеют необычный, а также уникальный и редкий дизайн. Отметим, при проведении таких мероприятий сам виновник торжества и приглашенные гости делают множество фотографий, поэтому красивые стулья на день рождения будут хорошим подарком для этого торжества, благодаря которым интерьер помещения может иметь стильный и модный дизайн.

          Кроме того, обязательно нужно продумать комфорт и удобство гостей праздника. Отдаем предпочтения тем моделям, которые подарят максимальное расслабление, это, несомненно влияет на общее впечатление от торжества.

          Материал изготовления стульев для день рождения

          Следующим критерием мебельного оснащения подобных мероприятий является выбор материала изготовления. Рынок представлен различными моделями, однако постараемся выделить тот, который будет более универсальным. Массив дерева — один из самых оптимальных вариантов, такие изделия имеют много достоинств, перечислим основные из них: надежность, отличные эксплуатационные характеристики, а также длительное время сохранят свой привлекательный вид и не требовательны в уходе.

          Следует отметить, что, в сезонное время, невероятно популярно празднование дня рождения на открытом воздухе. Специфика такого мероприятия заключается в том, что выбор моделей следует производить с учетом возможных изменений погоды и влажности, а также попадания солнечных лучей. Здесь универсальные пластиковые стулья на день рождения — решат сразу несколько задач: они практичны, а также очень компактны и мобильны.

          Таким образом, определяясь с выбором материала изготовления, обязательно старайтесь принимать во внимания все нюансы и детали предстоящего мероприятия.

          Где купить стулья на день рождения в Златоусте?

          Компания ChiedoCover изготавливает мебель и текстиль для сегмента HoReCa. Мы провели комплексное оснащение ресторанов, кафе и гостиниц по всей России, наша продукция универсальна, обладает оптимальным сочетанием цены и качества. Мы ориентируемся на потребности людей, поэтому наши товары имеют стильный, европейский дизайн и предельно надежны.

          Купить стулья для день рождения в Златоусте можно на нашем официальном сайте. Широкий ассортимент продукции располагает к тому, что обладая даже небольшим бюджетом можно произвести великолепное мебельное оснащение Вашего заведения. Для более подробного описания характеристик товаров обратитесь к нашим профессиональным менеджерам.

          Почему стулья для дня рождения покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Златоуст и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Златоусту ?

            Доставка товара по Златоусту осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Златоусту ?

            Стоимость доставки по Златоусту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Златоусту осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Златоусту телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Златоусте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Златоусту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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