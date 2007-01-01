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          Товары по акции

          Стулья для фуд-кортов в Уфе оптом

          от 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Уфе и Республике Башкортостан

          Настоящее фото товара Стул Милан 2 бук, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Милан 2 бук
          Настоящее фото товара Стул с металлической сеткой Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул с металлической сеткой Сиена
          Настоящее фото товара Стул Wire, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Wire
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 030 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, обивка пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
          2 030 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Азия 20мм, обивка пэчворк
          Настоящее фото товара Стул Signal benito, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Signal benito, серый
          Настоящее фото товара Стул Signal vitro, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Signal vitro, серый
          Настоящее фото товара Стул Гильермо темно-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гильермо темно-фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Гильермо желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гильермо желтый
          Настоящее фото товара Стул Гильермо светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Гильермо светло-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Белгин черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Белгин черный
          Настоящее фото товара Стул Белгин черный/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Белгин черный/ красный
          Настоящее фото товара Стул Белгин черный/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Белгин черный/ желтый
          Настоящее фото товара Стул Белгин белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Белгин белый/ черный
          Настоящее фото товара Стул Белгин белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Белгин белый/ красный
          Настоящее фото товара Стул Камо 2 МРД, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Камо 2 МРД
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          Мебель для фуд-кортов–как привлечь внимание посетителей?

          Сегодня трудно представить торговый центр без просторных площадок фуд-корта. Многие ТЦ выделяют целый этаж для ресторанных двориков. В таких местах особенно сильная конкуренция и владельцы стремятся привлечь внимание посетителей не только вкусной едой. Особенно важно чтобы в заведении была приятная атмосфера, где посетители смогли бы отдохнуть от шоппинга.

          Одну из важных ролей играет мебель. Стулья для фуд-кортов способны оказывать психологическую роль. От выбора правильных моделей зависит успех заведения. Яркие стулья для кафе способны оказать первое впечатления на клиентов и привлечь их внимание. Удобные модели позволяют расслабиться.

          Стулья для фуд-корта отличаются от иных видов мебели, чтобы избежать ошибок необходимо разобраться в этой теме и учесть некоторые особенности:

          1. Так как мебель в этой сфере используется более интенсивно, чем в кафе и ресторанах, она должны быть особенно прочной, чтобы выдерживать большую проходимость.
          2. Чтобы поддерживать чистоту было легче, рекомендуется приобретать стулья из пластика. Для ухода требуется просто периодически протирать изделие влажной тряпкой.
          3. Модели должны быть легкими, чтобы их было удобно перемещать по залу в случае необходимости. Зачастую в торговые центры приходят большими компаниями или семьями, которые часто сдвигают столики.
          4. Стулья на металлокаркасе считаются более долговечными и прочными.
          5. Чтобы можно было разместить как можно больше человек в зале, стулья должны обладать эргономичностью. Оптимальный вариант стульев имеет стандартные размеры - 60-65 см высота и 40-45 см ширина.
          6. Внешний вид мебели должен гармонировать с интерьером кафе и отражать кухню заведения. Например, разноцветные яркие стулья подойдут для заведений фастфуда, а деревянные для кафе итальянской кухни.

          Где купить стулья для фуд-кортов оптом в Уфе?

          На сайте компании ChiedoCover представлены стулья для фудкорта в наличии от производителя. В каталоге представлены модели из пластика hpl, на металлокаркасе и из дерева.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Наши товары славятся высоким качеством и долговечностью.
          • Одни из самых низких цен на рынке товаров HoReCa.
          • Индивидуальный подход к клиентам.
          • Для постоянных покупателей скидки и персональные предложения.

          Мы предлагаем купить мебель, текстиль и декор по лучшему соотношению цены и качества в городе Уфа.

          Почему стулья для фуд-кортов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Уфу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Уфе ?

            Доставка товара по Уфе осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Уфе ?

            Стоимость доставки по Уфе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Уфе осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Уфе телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Уфе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Уфе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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