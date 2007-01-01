Стулья для фуд-кортов в Воткинске оптом

от 1 190 ₽

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Настоящее фото товара Стул Лион белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 550 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лион белый
Настоящее фото товара Стул Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Неаполь
Настоящее фото товара Стул Шоле желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Шоле желтый
Настоящее фото товара Стул Версаль белый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Версаль белый, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль дерево, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Версаль дерево, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль черный, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Версаль черный, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Версаль дерево, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль белый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Версаль белый, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль белый, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Версаль белый, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Версаль черный, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Версаль черный, стальной каркас
Настоящее фото товара Стул Родез белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Родез белый
Настоящее фото товара Стул Родез черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Родез черный
Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул Сиена голубой, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена розовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сиена розовый, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена белый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Сиена белый, белый каркас
Настоящее фото товара Стул Сиена голубой, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Сиена голубой, стальной каркас
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Мебель для фуд-кортов–как привлечь внимание посетителей?

Сегодня трудно представить торговый центр без просторных площадок фуд-корта. Многие ТЦ выделяют целый этаж для ресторанных двориков. В таких местах особенно сильная конкуренция и владельцы стремятся привлечь внимание посетителей не только вкусной едой. Особенно важно чтобы в заведении была приятная атмосфера, где посетители смогли бы отдохнуть от шоппинга.

Одну из важных ролей играет мебель. Стулья для фуд-кортов способны оказывать психологическую роль. От выбора правильных моделей зависит успех заведения. Яркие стулья для кафе способны оказать первое впечатления на клиентов и привлечь их внимание. Удобные модели позволяют расслабиться.

Стулья для фуд-корта отличаются от иных видов мебели, чтобы избежать ошибок необходимо разобраться в этой теме и учесть некоторые особенности:

  1. Так как мебель в этой сфере используется более интенсивно, чем в кафе и ресторанах, она должны быть особенно прочной, чтобы выдерживать большую проходимость.
  2. Чтобы поддерживать чистоту было легче, рекомендуется приобретать стулья из пластика. Для ухода требуется просто периодически протирать изделие влажной тряпкой.
  3. Модели должны быть легкими, чтобы их было удобно перемещать по залу в случае необходимости. Зачастую в торговые центры приходят большими компаниями или семьями, которые часто сдвигают столики.
  4. Стулья на металлокаркасе считаются более долговечными и прочными.
  5. Чтобы можно было разместить как можно больше человек в зале, стулья должны обладать эргономичностью. Оптимальный вариант стульев имеет стандартные размеры - 60-65 см высота и 40-45 см ширина.
  6. Внешний вид мебели должен гармонировать с интерьером кафе и отражать кухню заведения. Например, разноцветные яркие стулья подойдут для заведений фастфуда, а деревянные для кафе итальянской кухни.

Где купить стулья для фуд-кортов оптом в Воткинске?

На сайте компании ChiedoCover представлены стулья для фудкорта в наличии от производителя. В каталоге представлены модели из пластика hpl, на металлокаркасе и из дерева.

Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

  • Наши товары славятся высоким качеством и долговечностью.
  • Одни из самых низких цен на рынке товаров HoReCa.
  • Индивидуальный подход к клиентам.
  • Для постоянных покупателей скидки и персональные предложения.

Мы предлагаем купить мебель, текстиль и декор по лучшему соотношению цены и качества в городе Воткинск.

Почему стулья для фуд-кортов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Воткинск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Воткинску ?

    Доставка товара по Воткинску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Воткинску ?

    Стоимость доставки по Воткинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Воткинску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Воткинску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Воткинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Воткинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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