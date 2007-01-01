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          Товары по акции

          Стулья для гостиниц и отелей в Каменске-Шахтинском оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Каменску-Шахтинскому и Ростовской области

          Настоящее фото товара X-Стул Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          X-Стул Бостон
          Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
          5 300 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Фил
          Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Ким
          Настоящее фото товара Стул Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Рольф
          Настоящее фото товара Стул Дример, черное сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          18 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Дример, черное сиденье, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Volker, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Volker, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Лоренс вельвет антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лоренс вельвет антрацитовый
          Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Прайм экокожа серый
          Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Прайм экокожа коричневый
          Настоящее фото товара Стул Portuguese Roots темный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Portuguese Roots темный
          Настоящее фото товара Стул Portuguese Roots светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Portuguese Roots светлый
          Настоящее фото товара Стул Rythm, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Rythm, серый
          Настоящее фото товара Стул Spider PK-15, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          5 175 ₽5 750 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Spider PK-15
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Стул Оскар, вельвет оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          7 990 ₽10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Оскар, вельвет оранжевый
          Настоящее фото товара Стул Космос, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Космос, коричневый
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          Стулья для гостиниц и отелей в Каменске-Шахтинском

          Владельцы гостиниц и отелей стремятся создать в своем заведении такую атмосферу, чтобы гостям захотелось вернуться снова. От этого зависит популярность и рейтинг места. Дизайн отеля формирует имидж, демонстрирует уровень, а также вкус владельца. Чтобы не ошибиться большинство нанимает дизайнеров интерьера, вместе продумывая проект.

          В интерьере важна каждая деталь. Свою немаловажную роль играют стулья для гостей и персонала. Ведь как правило в вестибюле, где происходит первое знакомство гостей с отелем стоят стулья. От того насколько они презентабельные и удобные зависит первое впечатление. Если гостю было не комфортно в самом начале – все пропало. Поэтому приобретение качественных и удобных моделей- первая задача для владельца.

          Как выбрать стул для отеля?

          1. Цвет. Цветовая гамма мебели для гостиницы должна быть пастельных тонов, но при этом немаркой, чтобы грязь, которую невозможно отстирать не бросалась в глаза. При выборе расцветки воспользуйтесь специальными цветовыми схемами, разработанными дизайнерами.
          2. Дизайн. Все предметы мебели и интерьера должны быть в одном стиле. Выбор стиля зависит от уровня отеля, пожелания владельца, его финансовых возможностей. Сегодня стулья можно подобрать в любом исполнении – классические, в стиле Лофт, Прованс венские и многие другие.
          3. Конфигурация. Форма стула также может подчеркнуть направление стиля. Здесь хозяину стоит задуматься какую мебель выбрать – простую или изысканную? Стулья с декорированной в меру отделкой могут стать настоящим украшением зала или номера, однако важно не переборщить, чтобы мебель не смотрелась лишней.
          4. Размеры. Размеры стульев могут быть разными. Например, широкие стулья с подлокотниками и мягкой обивкой прекрасно впишутся в зал ресепшна, заменяя громоздкие кресла. А компактные стулья подойдут для небольших номеров.
          5. Материалы. Не стоит экономить на материалах, из которых изготовлена мебель. От этого зависит сколько смогут прослужить стулья, как долго они сохранят свой первозданный вид.

          При выборе учитывайте эти простые правила, опирайтесь на законы стиля, не бойтесь экспериментировать,включайте интуицию. А компания ChiedoCover поможет выбрать и найти правильной решение. Мы поставляем стулья для гостиниц и отелей оптом по всей Каменску-Шахтинскому и Ростовской области. Наши консультанты ответят на все вопросы. Вы можете позвонить по номеру, указанному на сайте, или заказать бесплатный звонок.

          Почему стулья для гостиниц и отелей покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Каменск-Шахтинский и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Каменску-Шахтинскому ?

            Доставка товара по Каменску-Шахтинскому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Каменску-Шахтинскому ?

            Стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Каменску-Шахтинскому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Каменску-Шахтинскому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Каменске-Шахтинском при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Каменску-Шахтинскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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