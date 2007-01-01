Стулья для гостиниц и отелей в Шахтёрске оптом

от 2 450 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Стул Мирджам, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Мирджам
Настоящее фото товара Стул Серена, произведённого компанией ChiedoCover
36 400 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Серена
Настоящее фото товара Стул Уни 2, произведённого компанией ChiedoCover
21 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Уни 2
Настоящее фото товара Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Марино Люкс хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Марино Люкс хром
Настоящее фото товара Стул Лацио, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 350 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лацио, хром
Настоящее фото товара Стул Модена Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Модена Лофт
Настоящее фото товара Стул Норд Хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 450 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Норд Хром
Настоящее фото товара Стул Марсель эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Марсель эмаль
Настоящее фото товара Стул Рим со вставкой хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Рим со вставкой хром
Настоящее фото товара Мягкий стул Румба, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкий стул Румба
Настоящее фото товара Мягкий стул Дуглас, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкий стул Дуглас
Настоящее фото товара Стул Venice бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 420 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Venice бирюзовый
Настоящее фото товара Стул RIMINI светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул RIMINI светло-коричневый
Настоящее фото товара Стул Киви, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
4 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви, желтый
Настоящее фото товара Стул Роза, велюр сирень, произведённого компанией ChiedoCover-14%
6 890 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Роза, велюр сирень
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Стулья для гостиниц и отелей в Шахтёрске

Владельцы гостиниц и отелей стремятся создать в своем заведении такую атмосферу, чтобы гостям захотелось вернуться снова. От этого зависит популярность и рейтинг места. Дизайн отеля формирует имидж, демонстрирует уровень, а также вкус владельца. Чтобы не ошибиться большинство нанимает дизайнеров интерьера, вместе продумывая проект.

В интерьере важна каждая деталь. Свою немаловажную роль играют стулья для гостей и персонала. Ведь как правило в вестибюле, где происходит первое знакомство гостей с отелем стоят стулья. От того насколько они презентабельные и удобные зависит первое впечатление. Если гостю было не комфортно в самом начале – все пропало. Поэтому приобретение качественных и удобных моделей- первая задача для владельца.

Как выбрать стул для отеля?

  1. Цвет. Цветовая гамма мебели для гостиницы должна быть пастельных тонов, но при этом немаркой, чтобы грязь, которую невозможно отстирать не бросалась в глаза. При выборе расцветки воспользуйтесь специальными цветовыми схемами, разработанными дизайнерами.
  2. Дизайн. Все предметы мебели и интерьера должны быть в одном стиле. Выбор стиля зависит от уровня отеля, пожелания владельца, его финансовых возможностей. Сегодня стулья можно подобрать в любом исполнении – классические, в стиле Лофт, Прованс венские и многие другие.
  3. Конфигурация. Форма стула также может подчеркнуть направление стиля. Здесь хозяину стоит задуматься какую мебель выбрать – простую или изысканную? Стулья с декорированной в меру отделкой могут стать настоящим украшением зала или номера, однако важно не переборщить, чтобы мебель не смотрелась лишней.
  4. Размеры. Размеры стульев могут быть разными. Например, широкие стулья с подлокотниками и мягкой обивкой прекрасно впишутся в зал ресепшна, заменяя громоздкие кресла. А компактные стулья подойдут для небольших номеров.
  5. Материалы. Не стоит экономить на материалах, из которых изготовлена мебель. От этого зависит сколько смогут прослужить стулья, как долго они сохранят свой первозданный вид.

При выборе учитывайте эти простые правила, опирайтесь на законы стиля, не бойтесь экспериментировать,включайте интуицию. А компания ChiedoCover поможет выбрать и найти правильной решение. Мы поставляем стулья для гостиниц и отелей оптом по всей Шахтёрску и Сахалинской области. Наши консультанты ответят на все вопросы. Вы можете позвонить по номеру, указанному на сайте, или заказать бесплатный звонок.

Почему стулья для гостиниц и отелей покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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