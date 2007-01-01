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Стулья для кафе имеют важную психологическую роль. Все рестораторы знают, что успех зависит не только от вкусной еды, но и от интерьера заведения, а также удобной мебели. Посетители приходят в ресторан не просто подкрепить свои физические силы, а отдохнуть, насладиться атмосферой, музыкой – одним словом расслабиться.
Чтобы подарить своим посетителям комфортный отдых, необходимо уделить особое внимание выбору стульев. Оптимальным вариантом считаются стулья, размеры которых 60-65 см высота и 40-45 см ширина. Идеальными можно назвать стулья, на которых можно принять максимальное количество поз, а главное – слегка откинуться на спинку, чтобы поясница была в положении полулежа.
Стулья для кафе отличаются от обычных, поэтому должны соответствовать следующим требованиям:
Также стоит обратить внимание на крепление деталей каркаса. От качества работы зависит долговечность изделия, прочность и устойчивость.
Компания-производитель ChiedoCover предлагает большой выбор мебели для кафе, баров и ресторанов.В каталоге представлены деревянные стулья, модели на металлокаркасе, пластиковые изделия. Благодаря большому выбору вы сможете найти лучшее решение для своего заведения. Благодаря собственному производству, наши цены ниже средних на рынке товаров HoReCa.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Минеральным Водам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Минеральным Водам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Минеральным Водам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Минеральным Водам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня