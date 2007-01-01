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            Товары по акции

            Стулья для кафе в Новомосковске оптом

            от 3 590 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новомосковску и Тульской области

            Настоящее фото товара Полукресло Бордо бук, произведённого компанией ChiedoCover
            10 690 ₽
            Оптовая цена
            5
            Полукресло Бордо бук
            Настоящее фото товара Полукресло Бурже, произведённого компанией ChiedoCover
            8 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Полукресло Бурже
            Настоящее фото товара Стул Идальго, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Идальго
            Настоящее фото товара Стул Тройка, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Тройка
            Настоящее фото товара Стул Элвис, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Элвис
            Настоящее фото товара Стул Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Модерн
            Настоящее фото товара Стул Готический, произведённого компанией ChiedoCover
            16 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Готический
            Настоящее фото товара Стул Фелицио Греко, произведённого компанией ChiedoCover
            8 090 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Фелицио Греко
            Настоящее фото товара Стул Монреал, произведённого компанией ChiedoCover
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Монреал
            Настоящее фото товара Стул Фелицио Классик, произведённого компанией ChiedoCover
            8 590 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Фелицио Классик
            Настоящее фото товара Стул Монако, произведённого компанией ChiedoCover
            6 790 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Монако
            Настоящее фото товара Стул Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
            9 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Версаль
            Настоящее фото товара Стул Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
            9 090 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Медальон
            Настоящее фото товара Стул Одиссей, произведённого компанией ChiedoCover
            3 590 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Одиссей
            Настоящее фото товара Стул Одиссей М, произведённого компанией ChiedoCover
            3 890 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Одиссей М
            Настоящее фото товара Стул Алина, произведённого компанией ChiedoCover
            3 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Алина
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            Удобные стулья для кафе –залог успешного заведения

            Стулья для кафе имеют важную психологическую роль. Все рестораторы знают, что успех зависит не только от вкусной еды, но и от интерьера заведения, а также удобной мебели. Посетители приходят в ресторан не просто подкрепить свои физические силы, а отдохнуть, насладиться атмосферой, музыкой – одним словом расслабиться.

            Чтобы подарить своим посетителям комфортный отдых, необходимо уделить особое внимание выбору стульев. Оптимальным вариантом считаются стулья, размеры которых 60-65 см высота и 40-45 см ширина. Идеальными можно назвать стулья, на которых можно принять максимальное количество поз, а главное – слегка откинуться на спинку, чтобы поясница была в положении полулежа.

            Стулья для кафе отличаются от обычных, поэтому должны соответствовать следующим требованиям:

            • Высокая прочность и износостойкость материалов;
            • Дизайн, гармонирующий с общим стилем зала
            • Комфортабельность;
            • Устойчивость к механическим повреждениям;
            • Эргономичность.

            Также стоит обратить внимание на крепление деталей каркаса. От качества работы зависит долговечность изделия, прочность и устойчивость.

            Где купить стулья для кафе оптом в Новомосковске?

            Компания-производитель ChiedoCover предлагает большой выбор мебели для кафе, баров и ресторанов.В каталоге представлены деревянные стулья, модели на металлокаркасе, пластиковые изделия. Благодаря большому выбору вы сможете найти лучшее решение для своего заведения. Благодаря собственному производству, наши цены ниже средних на рынке товаров HoReCa.

            Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

            • Мы на рынке с 2007 года. За это время зарекомендовали себя как надежного поставщика товаров для ресторанов и партнера по бизнесу.
            • Высокое качество - мы тщательно следим за каждым этапом производства и работой своих сотрудников.
            • Одни из самых низких цен на рынке, потому что все товары от производителя продаются без наценок и переплат.
            • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
            • Для постоянных покупателей и оптовиков скидки до 20%.

            Выбирайте и совершайте покупки на сайте в любое удобное время. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для подтверждения заказа. Если у вас появились дополнительные вопросы вы можете позвонить по телефону горячей линии, либо заказать бесплатный звонок специалиста.

            Мы предлагаем купить стулья для кафе, а также текстильные аксессуары для украшения мебели, защиты от грязи, влаги или других внешних воздействий по лучшему соотношению цены и качества в городе Новомосковск.

            Почему стулья для кафе покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Новомосковск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Новомосковску ?

              Доставка товара по Новомосковску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новомосковску ?

              Стоимость доставки по Новомосковску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Новомосковску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новомосковску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Новомосковске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Новомосковску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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