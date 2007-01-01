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          Товары по акции

          Стулья для кальянной в Тюмени оптом

          от 3 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тюмени и Тюменской области

          Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          7 990 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          7 990 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Ститч, вельвет изумрудный
          Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          7 990 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Ститч, вельвет серый
          Настоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          5 990 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Ститч, вельвет королевский синий
          Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
          Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Ститч, вельвет серый
          Настоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Laval, золотой
          Настоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Laval, серебристый
          Настоящее фото товара Стул Монако М черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Монако М черный
          Настоящее фото товара Стул Амьен серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Амьен серый
          Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Амьен фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гаага синий
          Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кеми коричневый
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Киви Диамант, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Kongsberg изумруд
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          Комфорт и удобство: выбираем стулья для кальянной

          Хорошие места для отдыха всегда привлекают внимание посетителей, такие заведения являются очень востребованными. Это формируется благодаря нескольким факторам: декорирование, а также стилистическое направление и мебельное оснащение. В настоящее время в Тюмени мы наблюдаем популяризацию кальянных. Такие заведения отличаются особенным интерьером, который располагает к отдыху и положительным эмоциям. Это достигается, в том числе, за счет красивых стульев для кальянной. Какой материал выбрать, с учетом технических особенностей и эксплуатации?

          Мягкие стулья для кальянной — самый проверенный вариант

          В настоящее время такие изделия производятся из нескольких материалов. Мягкие стулья для кальянной замечательно смотрятся в каждом интерьере. Здесь ключевую роль играет их европейский стиль, за счет своих высоких эстетических показателей они не просто будут являться хорошей мебелью, но и прекрасно украсят собой помещения любого стиля. Кроме того, одним из их преимуществ является компактность и легкий вес, их без проблем смогут передвинуть Ваши гости, в том числе даже хрупкие девушки. Они приятные на ощупь и имеют повышенную комфортабельность. Широкая цветовая гамма, которая доступна на сегодняшний позволяет органично вписывать данные изделия в соответствии с основным интерьером помещения. Таким образом, если Вы остановите свой выбор на данных моделях, то не пожалеете, они отлично справятся со своими функциями и станут превосходным подарком для Ваших посетителей.

          Деревянные стулья для кальянной

          Еще одним инструментом для мебельного оснащение подобных заведений считаются деревянные стулья для кальянной. Принципиальное их отличие в долговечности и уникальном, а также неповторимом дизайне, который остается востребованным всегда. Этот материал изготовления очень практичный, особенно принимая во внимание специфику кальянных, когда в случае неосторожных движений можно уронить угли, такие модели легче поддаются ремонту и восстанавливаются. Также они имеют приятный запах и считаются самым экологичным материалом.

          Стулья для кальянной на металлокаркасе: главные преимущества

          Наряду с массивом дерева широко применяются стулья для кальянной на металокаркасе. Как правило, они рассчитаны на повседневное использование, поэтому великолепно справляются с большим потоком людей. Многие специалисты рассматривают данные модели как один из самых практичных вариантов в любое подобное заведение, поскольку небольшая и бюджетная стоимость, делает их очень доступными на российском мебельном рынке.

          Где купить стулья для кальянной в Тюмени?

          Компания ChiedoCover стремится к максимально эффективной и успешной работе, поэтому для нас качество является первостепенным. Мы производим мебель из проверенных временем материалов, так что можно быть абсолютно уверенным, наша продукция безопасна и отвечает всем выдвигаемым нормам для использования их в местах общественного питания. Наш ассортимент продукции — это наше преимущество. Мы представляем Вашему вниманию большое количество самых разнообразных товаров. Если у Вас в заведении классический или наоборот оригинальный и необычный стиль, у нас Вы точно найдете то, что Вам понравится.

          Купить стулья для кальянной в Тюмени всегда можно на нашем сайте. Посредством обратного звонка или напрямую по контактным номерам можно связаться с нашими менеджерами. Они не только расскажут и проконсультируют о наличии, а также сроках поставки и оплате товара, но также смогут оказать помочь в выборе продукции, если Вы еще не определились. Они обладают достаточными компетенциями, чтобы сделать правильный выбор.

          Почему стулья для кальянной покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Тюмень и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Тюмени ?

            Доставка товара по Тюмени осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тюмени ?

            Стоимость доставки по Тюмени рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Тюмени осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тюмени телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Тюмени при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Тюмени с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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