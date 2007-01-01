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          Товары по акции

          Стулья для кейтеринга в Лабинске оптом

          от 1 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Лабинску и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Стул Карро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Карро
          Настоящее фото товара Стул Парма, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Парма
          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Стул Совер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Совер
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Луи Гост Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Dystopia Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Dystopia Желтый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Лили Дымчатый, пластиковый
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          Стулья для кейтеринга в Лабинске

          В сфере кейтеринга пользуются популярностью складные модели мебели. Сервис подразумевает быстрое выездное обслуживание, когда необходимо оперативно расставить столы и стулья, а по окончании также быстро все собрать и увезти. Поэтому складная мебель благодаря функциональности обеспечивает высокий уровень проведения мероприятия.

          Стулья для кейтеринга отличаются от обычных стульев, они должны быть:

          • устойчивыми к механическим воздействиям и повреждениям;
          • легкими и компактными;
          • простой конструкции, чтобы сборка не отнимала много времени и сил у персонала;
          • удобными;
          • эргономичными.

          От чего зависит срок службы мебели?

          От того насколько стулья устойчивы к воздействию влаги, солнечных лучей (зачастую мероприятия проводятся на свежем воздухе), большим нагрузкамзависит срок эксплуатации. Чтобы мебель прослужила дольше ее изготавливают из особо прочных материалов с применением защитного покрытия.

          Например, если стул деревянный, то используется такие породы дерева как бук или дуб. Покрытием служит яхтный лак, который надежно защищает поверхность от трещин, сколов и сырости. Для металлического каркаса при изготовлении применяют порошковую покраску, а затем слойспециального покрытия, которое предотвращает эффект коррозии.

          Преимущества стульев для кейтеринга:

          • Стулья легко штабелируются либо складываются, что экономит место при хранении на складе или при транспортировке.
          • Обладают высокой прочностью, так как рассчитаны на большие нагрузки и большой поток гостей.
          • Все модели обеспечивают комфортный отдых за счет конструкции.

          Чтобы повысить уровень комфорта, а также создать более праздничную атмосферу декораторы рекомендуют украшать стулья чехлами или подушками, которые дарят не только торжественный вид, но и обеспечивают мягкость и уют.

          Где купить стулья для кейтеринга оптом в Лабинске?

          СhiedoCover – это надежный поставщик товаров для сферы HoReCa. В каталоге компании представлен большой выбор стульев по выгодным ценам. На сайте вы найдете стулья различные по размерам, формам, материалам и расцветкам. Если вам необходимы стулья с обивкой, мы предоставляем более 400 вариантов обивки и более 10 вариантов каркаса.

          Мы предлагаем поставку мебели и текстиля по городу Лабинск любой транспортной компанией на ваш выбор. Возможен самовывоз со склада в Лабинске.

          Почему стулья для кейтеринга покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Лабинск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Лабинску ?

            Доставка товара по Лабинску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лабинску ?

            Стоимость доставки по Лабинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Лабинску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лабинску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Лабинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Лабинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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