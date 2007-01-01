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В сфере кейтеринга пользуются популярностью складные модели мебели. Сервис подразумевает быстрое выездное обслуживание, когда необходимо оперативно расставить столы и стулья, а по окончании также быстро все собрать и увезти. Поэтому складная мебель благодаря функциональности обеспечивает высокий уровень проведения мероприятия.
Стулья для кейтеринга отличаются от обычных стульев, они должны быть:
От того насколько стулья устойчивы к воздействию влаги, солнечных лучей (зачастую мероприятия проводятся на свежем воздухе), большим нагрузкамзависит срок эксплуатации. Чтобы мебель прослужила дольше ее изготавливают из особо прочных материалов с применением защитного покрытия.
Например, если стул деревянный, то используется такие породы дерева как бук или дуб. Покрытием служит яхтный лак, который надежно защищает поверхность от трещин, сколов и сырости. Для металлического каркаса при изготовлении применяют порошковую покраску, а затем слойспециального покрытия, которое предотвращает эффект коррозии.
Преимущества стульев для кейтеринга:
Чтобы повысить уровень комфорта, а также создать более праздничную атмосферу декораторы рекомендуют украшать стулья чехлами или подушками, которые дарят не только торжественный вид, но и обеспечивают мягкость и уют.
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Доставка товара по Новотроицку осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Новотроицку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новотроицку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новотроицку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня