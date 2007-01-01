Стулья для кейтеринга в Тайшете оптом

от 1 490 ₽

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Настоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной банкетный Lite, белый
Настоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной банкетный Lite, черный
Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Форли красный
Настоящее фото товара Стул Форли кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Форли кирпичный
Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый плетеный Daytona, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
13 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость
Настоящее фото товара Стул складной Джек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
1 590 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул складной Джек бежевый
Настоящее фото товара Стул складной Brabix бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул складной Brabix бежевый, экокожа
Настоящее фото товара Стул складной Brabix черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул складной Brabix черный, экокожа
Настоящее фото товара Стул складной Selim silver, экокожа синяя, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул складной Selim silver, экокожа синяя
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный , произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный
Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый
Настоящее фото товара Стул складной Love Chair, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул складной Love Chair
Настоящее фото товара Стул складной Betty, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул складной Betty
Настоящее фото товара Стул Марино Лофт хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Марино Лофт хром
Настоящее фото товара Стул Кавагоэ серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кавагоэ серый, черный
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Стулья для кейтеринга в Тайшете

В сфере кейтеринга пользуются популярностью складные модели мебели. Сервис подразумевает быстрое выездное обслуживание, когда необходимо оперативно расставить столы и стулья, а по окончании также быстро все собрать и увезти. Поэтому складная мебель благодаря функциональности обеспечивает высокий уровень проведения мероприятия.

Стулья для кейтеринга отличаются от обычных стульев, они должны быть:

  • устойчивыми к механическим воздействиям и повреждениям;
  • легкими и компактными;
  • простой конструкции, чтобы сборка не отнимала много времени и сил у персонала;
  • удобными;
  • эргономичными.

От чего зависит срок службы мебели?

От того насколько стулья устойчивы к воздействию влаги, солнечных лучей (зачастую мероприятия проводятся на свежем воздухе), большим нагрузкамзависит срок эксплуатации. Чтобы мебель прослужила дольше ее изготавливают из особо прочных материалов с применением защитного покрытия.

Например, если стул деревянный, то используется такие породы дерева как бук или дуб. Покрытием служит яхтный лак, который надежно защищает поверхность от трещин, сколов и сырости. Для металлического каркаса при изготовлении применяют порошковую покраску, а затем слойспециального покрытия, которое предотвращает эффект коррозии.

Преимущества стульев для кейтеринга:

  • Стулья легко штабелируются либо складываются, что экономит место при хранении на складе или при транспортировке.
  • Обладают высокой прочностью, так как рассчитаны на большие нагрузки и большой поток гостей.
  • Все модели обеспечивают комфортный отдых за счет конструкции.

Чтобы повысить уровень комфорта, а также создать более праздничную атмосферу декораторы рекомендуют украшать стулья чехлами или подушками, которые дарят не только торжественный вид, но и обеспечивают мягкость и уют.

Где купить стулья для кейтеринга оптом в Тайшете?

СhiedoCover – это надежный поставщик товаров для сферы HoReCa. В каталоге компании представлен большой выбор стульев по выгодным ценам. На сайте вы найдете стулья различные по размерам, формам, материалам и расцветкам. Если вам необходимы стулья с обивкой, мы предоставляем более 400 вариантов обивки и более 10 вариантов каркаса.

Мы предлагаем поставку мебели и текстиля по городу Тайшет любой транспортной компанией на ваш выбор. Возможен самовывоз со склада в Тайшете.

Почему стулья для кейтеринга покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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