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          Товары по акции

          Стулья для концертного зала в Омске оптом

          от 1 240 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Омску и Омской области

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 830 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, Talu Kom сливочный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 740 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Раунд 20мм - белый, Talu Kom сливочный
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
          Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Франса бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - золото, Франса бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          5 490 ₽6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки
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          Стулья для концертного зала в Омске

          Концертный зал – важная часть любого предприятия. Здесь происходят все важные события. Оформление должно отражать всю торжественность проводимых мероприятий. Во многом свою роль играют стулья.

          Требования к стульям для концертного зала

          Большую роль в этом играет мебель. Стулья для концертного зала отличаются от обычных стульев. Они должны соответствовать ряду требований.

          1. Стиль - стулья должны соответствовать по дизайну и цветовой гамме общей стилистики зала. В зависимости от особенностей оформления зрительного зала можно подобрать модель в современном или классическом стиле
          2. Комфорт – важно чтобы зрителям было удобно, ведь от того насколько комфортно будет гостям в немалой степени зависит успех мероприятия.
          3. Качество – материалы высокого качества и надежное крепление всех составляющих гарантирует долгий срок службы.

          Как сделать правильный выбор?

          Выбор в зависимости от аудитории

          От назначения зависит технические и стилистические характеристики. Например, кресла для концертного зала учебного заведения не подойдут для театра. Некоторые залы, где проводятся разнообразные лекции, требуют стулья с откидными столиками-пюпитрами.

          Материалы

          • Качество мебели зависит от материалов, из которых она изготовлена. Если вы хотите, чтобы стулья прослужили многие годы, выбирайте модели на металлокаркасе. Важно чтобы все металлические части должны быть обработаны антикоррозийным средством.
          • Стулья из древесины – незаменимая классика. Для концертных залов специалисты советуют выбирать дерево темных пород. Деревянные ножки и подлокотники как правило покрывают яхтным лаком для прочности.
          • В качестве обивки следует выбирать плотные ткани, отличающиеся износостойкостью, цветостойкостью и имеющие абразивную стойкость не менее 40 000 циклов.

          Купить стулья для концерного зала по оптовой цене в городе Омск

          Компания ChiedoCover приглашает за покупками мебели и текстиля для оснащения залов, офисов и ресторанов. На нашем сайте вы найдете большой выбор стульев, различных по конфигурации, размерам и стоимости.

          Преимущества сотрудничества с нами:

          • Широкий ассортимент стульев;
          • Долгосрочная гарантия;
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
          • Специальные условия для оптовиков;
          • Легкий возврат и обмен;
          • Доставка по Омску и Омской области.

          Почему стулья для концертного зала покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Омск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Омску ?

            Доставка товара по Омску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Омску ?

            Стоимость доставки по Омску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Омску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Омску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Омске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Омску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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