Стулья для корпоратива в Донском и Тульской области
Благоприятная атмосфера банкетного зала определяется праздничным настроением, уютом и комфортом. Чтобы провести корпоратив, необходимо позаботиться об оформлении зала. Многое зависит от выбора мебели. Главным предметом мебели служат столы – они занимают большую часть пространства, а сервировка является лучшим украшением. Но если стулья к этим столам подобраны неправильно, весь вид может испортиться.
Банкетные стулья отличаются от обычных. Каждый владелец ресторана или кафе Москвы задумывается о покупке новых стульях для своего заведения. Мы собрали несколько советов по выбору.
Особенности стульев для корпоратива
Требования к стульям для корпоратива:
Прочность напрямую зависит от качества материалов. Самыми популярными моделями являются стулья на металлокаркасе. Для банкетных стульев в качестве каркаса используют хромированный металл с порошковым покрытием, что служит защитой от эффекта коррозии, а также гарантирует долгий срок службы, не изменяя внешнего вида.
Для обивки используется такие ткани как Жаккард, Габардин или Вельвет. За тканями данного типа легко ухаживать, они износостойки, не подвержены истиранию. Специальная водоотталкивающая пропитка предотвращает появление пятен.
Гармоничное сочетание мебели с общим стилем, может быть за счет выбранного материала обивки и конфигурации. Например, в классические интерьеры прекрасно впишутся стулья модели Хит, Патрик и Денвер.
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Доставка товара по Донскому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Донскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Донскому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Донскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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