Стулья для корпоратива в Шахтёрске оптом

от 3 890 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софт
Настоящее фото товара Стул Мирджам, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Мирджам
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Софи велюр, серый
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Софи велюр, светло-голубой
Настоящее фото товара Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Рим со вставкой хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Рим со вставкой хром
Настоящее фото товара Стул Жан, произведённого компанией ChiedoCover
5 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Жан
Настоящее фото товара Стул деревянный A-165, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул деревянный A-165
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул DSW SOFT рогожка светло-коричневый
Настоящее фото товара Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена
Настоящее фото товара Стул Барбара велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Барбара велюр терракотовый
Настоящее фото товара Стул HELGA темно-серый/коралловый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул HELGA темно-серый/коралловый
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP638А, Patchwork, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул LMZL-PP638А, Patchwork
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP687, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул LMZL-PP687, белый
Настоящее фото товара Стул Киви, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
4 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Киви, желтый
Настоящее фото товара Стул Роза, велюр сирень, произведённого компанией ChiedoCover-14%
6 890 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Роза, велюр сирень
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Стулья для корпоратива в Шахтёрске и Сахалинской области

Благоприятная атмосфера банкетного зала определяется праздничным настроением, уютом и комфортом. Чтобы провести корпоратив, необходимо позаботиться об оформлении зала. Многое зависит от выбора мебели. Главным предметом мебели служат столы – они занимают большую часть пространства, а сервировка является лучшим украшением. Но если стулья к этим столам подобраны неправильно, весь вид может испортиться.

Банкетные стулья отличаются от обычных. Каждый владелец ресторана или кафе Москвы задумывается о покупке новых стульях для своего заведения. Мы собрали несколько советов по выбору.

Особенности стульев для корпоратива

  • Стильный внешний вид. Элегантные расцветки обивочной ткани в сочетании с изысканным цветом каркаса придадут торжественности любому помещению.
  • Максимальный комфорт. За счет мягкого сидения и спинки обеспечивается удобная посадка, а благодаря широкому сидению возможно принять любую удобную позу.
  • Компактность. Стулья для корпоративов способны штабелироваться, что позволяет экономить место в складских помещениях, а также при транспортировке.
  • Небольшой вес. Легкость влияет на скорость работы персонала при расстановке и сборке мебели.
  • Высокая прочность. Стулья способны выдержать большие нагрузки в течение длительного времени.
  • Безопасность. Мебель соответствует требованиям по пожарной безопасности, а также не имеет деталей, которые наносят травму или повреждают одежду.

Требования к стульям для корпоратива:

  • Прочность
  • Влагостойкость
  • Эргономичность
  • Классическая форма
  • Соответствие стилю
  • Простой уход

Прочность напрямую зависит от качества материалов. Самыми популярными моделями являются стулья на металлокаркасе. Для банкетных стульев в качестве каркаса используют хромированный металл с порошковым покрытием, что служит защитой от эффекта коррозии, а также гарантирует долгий срок службы, не изменяя внешнего вида.

Для обивки используется такие ткани как Жаккард, Габардин или Вельвет. За тканями данного типа легко ухаживать, они износостойки, не подвержены истиранию. Специальная водоотталкивающая пропитка предотвращает появление пятен.

Гармоничное сочетание мебели с общим стилем, может быть за счет выбранного материала обивки и конфигурации. Например, в классические интерьеры прекрасно впишутся стулья модели Хит, Патрик и Денвер.

Стулья для корпоратива оптом в Шахтёрске

Компания ChiedoCover предлагает купить мебель для ресторанов и кафе Шахтёрска по оптовым ценам. Доставка осуществляется в любой район по Сахалинской области. Мы сами производим мебель и отвечаем за ее качество. Заказывайте товар на сайте и убедитесь сами!

Почему стулья для корпоратива покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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