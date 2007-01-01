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          Товары по акции

          Стулья для корпоратива в Ессентуках оптом

          от 960 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ессентукам и Ставропольскому краю

          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Азия 25мм
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Хит 25мм - кожзам
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - шампань, Talu Kom бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - шампань, Talu Kom бежевый
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм - бронза, Marco Polo коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 350 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Азия 20мм - бронза, Marco Polo коричневый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 25мм - салатовый арш
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Союзка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм - золото, Союзка бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          4 490 ₽6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул Lisa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          15 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Lisa, белый
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          Стулья для корпоратива в Ессентуках и Ставропольском крае

          Благоприятная атмосфера банкетного зала определяется праздничным настроением, уютом и комфортом. Чтобы провести корпоратив, необходимо позаботиться об оформлении зала. Многое зависит от выбора мебели. Главным предметом мебели служат столы – они занимают большую часть пространства, а сервировка является лучшим украшением. Но если стулья к этим столам подобраны неправильно, весь вид может испортиться.

          Банкетные стулья отличаются от обычных. Каждый владелец ресторана или кафе Москвы задумывается о покупке новых стульях для своего заведения. Мы собрали несколько советов по выбору.

          Особенности стульев для корпоратива

          • Стильный внешний вид. Элегантные расцветки обивочной ткани в сочетании с изысканным цветом каркаса придадут торжественности любому помещению.
          • Максимальный комфорт. За счет мягкого сидения и спинки обеспечивается удобная посадка, а благодаря широкому сидению возможно принять любую удобную позу.
          • Компактность. Стулья для корпоративов способны штабелироваться, что позволяет экономить место в складских помещениях, а также при транспортировке.
          • Небольшой вес. Легкость влияет на скорость работы персонала при расстановке и сборке мебели.
          • Высокая прочность. Стулья способны выдержать большие нагрузки в течение длительного времени.
          • Безопасность. Мебель соответствует требованиям по пожарной безопасности, а также не имеет деталей, которые наносят травму или повреждают одежду.

          Требования к стульям для корпоратива:

          • Прочность
          • Влагостойкость
          • Эргономичность
          • Классическая форма
          • Соответствие стилю
          • Простой уход

          Прочность напрямую зависит от качества материалов. Самыми популярными моделями являются стулья на металлокаркасе. Для банкетных стульев в качестве каркаса используют хромированный металл с порошковым покрытием, что служит защитой от эффекта коррозии, а также гарантирует долгий срок службы, не изменяя внешнего вида.

          Для обивки используется такие ткани как Жаккард, Габардин или Вельвет. За тканями данного типа легко ухаживать, они износостойки, не подвержены истиранию. Специальная водоотталкивающая пропитка предотвращает появление пятен.

          Гармоничное сочетание мебели с общим стилем, может быть за счет выбранного материала обивки и конфигурации. Например, в классические интерьеры прекрасно впишутся стулья модели Хит, Патрик и Денвер.

          Стулья для корпоратива оптом в Ессентуках

          Компания ChiedoCover предлагает купить мебель для ресторанов и кафе Ессентуков по оптовым ценам. Доставка осуществляется в любой район по Ставропольскому краю. Мы сами производим мебель и отвечаем за ее качество. Заказывайте товар на сайте и убедитесь сами!

          Почему стулья для корпоратива покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ессентуки и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ессентукам ?

            Доставка товара по Ессентукам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ессентукам ?

            Стоимость доставки по Ессентукам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ессентукам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ессентукам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ессентуках при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ессентукам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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