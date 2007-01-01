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Кухня — это одно из самых проходимых мест в любом доме, здесь мы проводим большую часть времени, каждое утро завтракаем и каждый вечер ужинаем. Очень важно подобрать такую мебель, которая будет приносить комфорт и удобство. Как выбрать хорошие стулья для кухни в Владивостоке? В этой статье приведем основные характеристики данных изделий, на сегодняшний день российский мебельный рынок представлен моделями, выполненными из различных материалов. Как подобрать самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества?
Хорошим решением станут обеденные стулья для кухни. Это многофункциональные и универсальные изделия, которые отличаются износостойкостью и устойчивостью. В настоящее время можно выбрать модели разного габарита, а также дизайна и стиля.
Одними из самых удобных и комфортабельных являются мягкие стулья для кухни. Каркас выполнен из массива дерева, ножки стула из бука или других пород дерева. Это обеспечивает выносливость и большой срок службы, такие модели легко переносят каждодневное использование и на протяжении длительного времени сохранят все свои положительные качества. Мягкая обивка для сидений может быть любой. Одна из главных рекомендаций отдавать предпочтение более износостойкой ткани, они более практичные и прекрасно подходят для любой кухни. Говоря о преимуществах необходимо отметить стильный и европейский дизайн. Изящные формы мягких стульев для кухни, несомненно, преобразят интерьер и наполнят новыми красками Ваше помещение. Это довольно компактные изделия, поэтому они великолепно сморятся даже в квартирах-студиях.
Наряду с другими моделями выделяются деревянные стулья для кухни, они занимают лидирующие места по продажам, это объясняется отличным соотношением цены и качества. За счет высокого качества изготовления и сборки, они прослужат очень долго и самое главное — не изменят свой внешний вид, даже в условиях повседневного пользования. Кроме того, экологичный массив дерева не только отличается эксклюзивным и неповторимым дизайном, но и считается самым безопасным материалом изготовления. Таким образом, данные модели идеально подходят для семей с детьми, они гипоаллергенны, поэтому не вызовут у маленьких детей никаких аллергических реакций.
Одним из компактных и мобильных вариантов считаются складные стулья для кухни. Они подходят для частного дома, дачи и сада. Легкий вес, широкий ассортимент выбора, приемлемая стоимость — такие станут неотъемлемой частью Вашего интерьера.
Наша компания изготавливает мебель из высококачественных материалов, поэтому продукция имеет большой срок службы, отличается надежностью и безопасностью. Мы модернизировали и оптимизировали наше производство, самые современное оборудование позволяет свести к минимуму брак, поэтому вся выпускаемая продукция имеет гарант качества, а строгий контроль обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики нашей мебели.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Владивостоку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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