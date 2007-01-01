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          Товары по акции

          Стулья для кухни в Ельце оптом

          от 2 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ельцу и Липецкой области

          Настоящее фото товара Стул Шедар 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Шедар 2.0
          Настоящее фото товара Стул Туренс 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Туренс 2.0
          Настоящее фото товара Стул Туренс 2.0 с жестким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Туренс 2.0 с жестким сидением
          Настоящее фото товара Стул Капелла 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Капелла 2.0
          Настоящее фото товара Стул Капелла 2.0 с жестким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Капелла 2.0 с жестким сидением
          Настоящее фото товара Стул Алиот 2.0 , произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Алиот 2.0
          Настоящее фото товара Стул Алиот 2.0 с жестким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Алиот 2.0 с жестким сидением
          Настоящее фото товара Стол Гидра Plus, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Гидра Plus
          Настоящее фото товара Стул Алекс классический, произведённого компанией ChiedoCover
          10 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Алекс классический
          Настоящее фото товара Стул Stefani, произведённого компанией ChiedoCover
          12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Stefani
          Настоящее фото товара Стул Алекс Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Алекс Диамант
          Настоящее фото товара Стул Алекс мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Алекс мягкий
          Настоящее фото товара Стул Ганс, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Ганс
          Настоящее фото товара Стул Алекс с жесктой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          10 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Алекс с жесктой спинкой
          Настоящее фото товара Стул Лекс, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Лекс
          Настоящее фото товара Стул Идальго классический, произведённого компанией ChiedoCover
          11 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Идальго классический
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          Удобные и комфортные стулья для кухни — основа любого интерьера

          Кухня — это одно из самых проходимых мест в любом доме, здесь мы проводим большую часть времени, каждое утро завтракаем и каждый вечер ужинаем. Очень важно подобрать такую мебель, которая будет приносить комфорт и удобство. Как выбрать хорошие стулья для кухни в Ельце? В этой статье приведем основные характеристики данных изделий, на сегодняшний день российский мебельный рынок представлен моделями, выполненными из различных материалов. Как подобрать самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества?

          Обеденные стулья для кухни

          Хорошим решением станут обеденные стулья для кухни. Это многофункциональные и универсальные изделия, которые отличаются износостойкостью и устойчивостью. В настоящее время можно выбрать модели разного габарита, а также дизайна и стиля.

          Мягкие стулья для кухни

          Одними из самых удобных и комфортабельных являются мягкие стулья для кухни. Каркас выполнен из массива дерева, ножки стула из бука или других пород дерева. Это обеспечивает выносливость и большой срок службы, такие модели легко переносят каждодневное использование и на протяжении длительного времени сохранят все свои положительные качества. Мягкая обивка для сидений может быть любой. Одна из главных рекомендаций отдавать предпочтение более износостойкой ткани, они более практичные и прекрасно подходят для любой кухни. Говоря о преимуществах необходимо отметить стильный и европейский дизайн. Изящные формы мягких стульев для кухни, несомненно, преобразят интерьер и наполнят новыми красками Ваше помещение. Это довольно компактные изделия, поэтому они великолепно сморятся даже в квартирах-студиях.

          Деревянные стулья для кухни

          Наряду с другими моделями выделяются деревянные стулья для кухни, они занимают лидирующие места по продажам, это объясняется отличным соотношением цены и качества. За счет высокого качества изготовления и сборки, они прослужат очень долго и самое главное — не изменят свой внешний вид, даже в условиях повседневного пользования. Кроме того, экологичный массив дерева не только отличается эксклюзивным и неповторимым дизайном, но и считается самым безопасным материалом изготовления. Таким образом, данные модели идеально подходят для семей с детьми, они гипоаллергенны, поэтому не вызовут у маленьких детей никаких аллергических реакций.

          Складные стулья для кухни

          Одним из компактных и мобильных вариантов считаются складные стулья для кухни. Они подходят для частного дома, дачи и сада. Легкий вес, широкий ассортимент выбора, приемлемая стоимость — такие станут неотъемлемой частью Вашего интерьера.

          Где купить стулья для кухни в Ельце?

          Наша компания изготавливает мебель из высококачественных материалов, поэтому продукция имеет большой срок службы, отличается надежностью и безопасностью. Мы модернизировали и оптимизировали наше производство, самые современное оборудование позволяет свести к минимуму брак, поэтому вся выпускаемая продукция имеет гарант качества, а строгий контроль обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики нашей мебели.

          Купить стулья для кухни в Ельце можно на нашем официальном сайте. Для Вас всегда доступна услуга «обратный звонок», когда в удобное для Вас время наши менеджеры свяжутся с Вами для оформления заказа. Если Вы не смогли точно определиться с конкретной моделью нашего производства, то можете быть уверенным, опытные менеджеры быстро и точно подберут именно то, что Вы так долго искали.

          Почему стулья для кухни покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ельца и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ельцу ?

            Доставка товара по Ельцу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ельцу ?

            Стоимость доставки по Ельцу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ельцу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ельцу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ельце при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ельцу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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