В Череповце места общественного питания пользуются повышенным спросом и популярностью и, если раньше в подобных заведениях предпочтительно находились молодые люди, то теперь здесь можно встретить людей всех возрастов. Такая популярность обуславливает особенный подход к мебельному оснащению мест общественного питания. Так, помимо удобства и комфортабельности, в таких заведениях на первое место выходит качество изготовления стульев и их практичность.
Одним из наиболее распространенных элементов мебели являются стульев Eames. Данные стулья завоевали свою популярность благодаря отличным показателям эргономичности, а также компактности и устойчивости. Специфика мест общественного питания подразумевает каждодневное использование, поэтому возрастает нагрузка на эти модели. С учетом всех характеристик стулья Eames прекрасно справляются с интенсивным использованием, при этом никак не изменяется их внешний вид. Самым классическим вариантов изготовления являются коричневые деревянные ножки и белое пластиковое сиденье, это максимально простая сборка имеет большой эксплуатационный срок и не требует специального ухода. Поскольку пластик считается максимально не требовательным к изменениям температур, а в сочетании с деревом превосходно смотрится в любом общепите.
Таким образом, стулья Eames — великолепное решение для различных столовых и подобных заведений, где предполагаются большое количество столиков и стульев, для того, чтобы максимально удобно и компактно рассадить гостей и посетителей заведения. Такие стулья станут незаменимым помощников для бизнеса в сфере общественного питания.
На сегодняшний день в мебельном оснащении таких заведений также очень актуальны такие модели как: стулья Гренобль, Милан, Дижон, Шоле, а также Лион и Неаполь. Это также хороший вариант стульев, так как высокое качества, а также компактность и эргономичность — главные их достоинства. Такие стулья доступны практически в любом цветовом решении, поэтому выбирая их, Вы точно подберете необходимую расцветку.
Предприятие -производитель банкетной мебели ChiedoCover ориентировано на комплексное оснащение банкетной мебелью ресторанов, кафе и гостиниц. Наша компания является российским лидером по общему количеству выбора моделей в каталоге продукции. Собственное производство, умение адаптироваться индивидуально под клиента позволяют завоевывать авторитет на российском рынке HoReCa.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Череповцу осуществляется бесплатно.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Череповцу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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