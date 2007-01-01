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          Товары по акции

          Стулья для общепита в Кумертау оптом

          от 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кумертау и Башкортостану

          Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
          Настоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Голубой матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками белый матовый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix с подлокотниками белый матовый + светлое дерево
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Оранжевый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Wood Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Soft черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Бронза , произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Бронза
          Настоящее фото товара Стул Tolix Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Аквамарин
          Настоящее фото товара Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см
          Настоящее фото товара Стул Tolix Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Салатовый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Салатовый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Soft Серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый
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          Особенности выбора стульев для общепита

          В Кумертау места общественного питания пользуются повышенным спросом и популярностью и, если раньше в подобных заведениях предпочтительно находились молодые люди, то теперь здесь можно встретить людей всех возрастов. Такая популярность обуславливает особенный подход к мебельному оснащению мест общественного питания. Так, помимо удобства и комфортабельности, в таких заведениях на первое место выходит качество изготовления стульев и их практичность.

          Варианты стульев для общепита

          Одним из наиболее распространенных элементов мебели являются стульев Eames. Данные стулья завоевали свою популярность благодаря отличным показателям эргономичности, а также компактности и устойчивости. Специфика мест общественного питания подразумевает каждодневное использование, поэтому возрастает нагрузка на эти модели. С учетом всех характеристик стулья Eames прекрасно справляются с интенсивным использованием, при этом никак не изменяется их внешний вид. Самым классическим вариантов изготовления являются коричневые деревянные ножки и белое пластиковое сиденье, это максимально простая сборка имеет большой эксплуатационный срок и не требует специального ухода. Поскольку пластик считается максимально не требовательным к изменениям температур, а в сочетании с деревом превосходно смотрится в любом общепите.

          Таким образом, стулья Eames — великолепное решение для различных столовых и подобных заведений, где предполагаются большое количество столиков и стульев, для того, чтобы максимально удобно и компактно рассадить гостей и посетителей заведения. Такие стулья станут незаменимым помощников для бизнеса в сфере общественного питания.

          Варианты изготовления стульев для общепита

          На сегодняшний день в мебельном оснащении таких заведений также очень актуальны такие модели как: стулья Гренобль, Милан, Дижон, Шоле, а также Лион и Неаполь. Это также хороший вариант стульев, так как высокое качества, а также компактность и эргономичность — главные их достоинства. Такие стулья доступны практически в любом цветовом решении, поэтому выбирая их, Вы точно подберете необходимую расцветку.

          Где купить стулья в Кумертау для общепита?

          Предприятие -производитель банкетной мебели ChiedoCover ориентировано на комплексное оснащение банкетной мебелью ресторанов, кафе и гостиниц. Наша компания является российским лидером по общему количеству выбора моделей в каталоге продукции. Собственное производство, умение адаптироваться индивидуально под клиента позволяют завоевывать авторитет на российском рынке HoReCa.

          Купить стулья для общепита в Кумертау можно на официальном сайте нашей компании. Для Вашего удобства мы полностью модернизировали и оптимизировали веб-сайт, сегодня предельно простой и удобный интерфейс — это залог доступности и легкого выбора для клиента.

          Почему стулья для общепита покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кумертау и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кумертау ?

            Доставка товара по Кумертау осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кумертау ?

            Стоимость доставки по Кумертау рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кумертау осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кумертау телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кумертау при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кумертау с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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