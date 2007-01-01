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          Стулья для ожидания в Твери оптом

          от 960 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Твери и Тверской области

          Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Молот 20мм
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
          Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
          Настоящее фото товара Стул Бостон, темно - красная обивка, темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          6 345 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Бостон, темно - красная обивка, темно-серый каркас
          Настоящее фото товара Стул Бостон с подлокотниками, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 345 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Бостон с подлокотниками, темный
          Настоящее фото товара Стул Бостон с подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 345 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Бостон с подлокотниками, серый
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-11 Н
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-11 М
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Лофт-12 Н
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-12 М
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-12 НМ
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Лофт-11 с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 Н с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-11 Н с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-11 М с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Malabo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Malabo, серый
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          Стулья для ожидания в Твери

          Лицом любой компании является приемная. От того, что видят посетители, входя в здание, зависит первое впечатление. Поэтому важно создать благоприятную атмосферу и сделать зал ожидания максимально комфортным.

          Стулья для ожидания

          Стулья для ожидания отличаются простой конструкцией. Минимальный набор элементов состоит из опоры, спинки и сидения. Некоторые модели оснащены подлокотниками. Такие модели отличаются от обычных офисных стульев. Они должны быть устойчивыми, выдерживать большие нагрузки, постоянную проходимость.

          Стулья можно разделить на три основные стоимостные категории

          1. Самый бюджетный вариант – модели с жесткой спинкой и сидением.
          2. Стулья с мягким сидением, обивкой из плотной ткани либо кожзама.
          3. Более дорогостоящие варианты - кресла и полукресла для посетителей.

          Особенности стульев для залов ожидания

          Вне зависимости от стоимостной категории необходимо правильно выбрать качественную мебель. Чтобы не допустить ошибки при покупке следует учитывать ряд факторов:

          • Материалы
          • Дизайн
          • Функциональность
          • Неприхотливый уход

          От качества материалов зависят эксплуатационные свойства мебели. Каркас стульев должен быть из металла с нанесением хрома. Данный процесс придает изделию более благородный вид, устраняют небольшие дефекты на поверхностях деталей и улучшают свойства основного материала. А главное – повышает антикоррозийные свойства.

          Спинка и сидение может быть из деревянных вставок, обработанных яхтным лаком. Модели с мягкими сидениями должны быть прочными, износостойкими, простыми в уходе.

          Немаловажную роль играет дизайн мебели. Он должен соответствовать интерьеру помещения, стилистике компани, ее уровню. Если офис оформлен в современном стиле, то в приемную прекрасно впишутся стулья «Лофт», для классических интерьеров подойдут стулья «Хит» или «Бостон» - как стандартные, так и секционные варианты.

          Где купить стулья для ожидания недорого в Твери?

          В интернет-магазине компании ChiedoCover представлен большой выбор стульев по ценам от производителя. Мы создаем такие стулья, которые соответствуют всем требованиям для офисов, концертных залов, ресторанов и гостиниц. Мы тщательно выбираем надежных партнеров и тщательно следим за качеством, а также за работой своих сотрудников.

          У нас вы найдете лучшее решение по соотношению цены и качества. Доставка осуществляется по всему городу Тверь, а также по Тверской области. По вопросам оплаты и доставки обращайтесь по телефону, указанному на сайте.

          Почему стулья для ожидания покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Тверь и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Твери ?

            Доставка товара по Твери осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Твери ?

            Стоимость доставки по Твери рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Твери осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Твери телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Твери при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Твери с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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