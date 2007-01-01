Лицом любой компании является приемная. От того, что видят посетители, входя в здание, зависит первое впечатление. Поэтому важно создать благоприятную атмосферу и сделать зал ожидания максимально комфортным.
Стулья для ожидания отличаются простой конструкцией. Минимальный набор элементов состоит из опоры, спинки и сидения. Некоторые модели оснащены подлокотниками. Такие модели отличаются от обычных офисных стульев. Они должны быть устойчивыми, выдерживать большие нагрузки, постоянную проходимость.
Стулья можно разделить на три основные стоимостные категории
Особенности стульев для залов ожидания
Вне зависимости от стоимостной категории необходимо правильно выбрать качественную мебель. Чтобы не допустить ошибки при покупке следует учитывать ряд факторов:
От качества материалов зависят эксплуатационные свойства мебели. Каркас стульев должен быть из металла с нанесением хрома. Данный процесс придает изделию более благородный вид, устраняют небольшие дефекты на поверхностях деталей и улучшают свойства основного материала. А главное – повышает антикоррозийные свойства.
Спинка и сидение может быть из деревянных вставок, обработанных яхтным лаком. Модели с мягкими сидениями должны быть прочными, износостойкими, простыми в уходе.
Немаловажную роль играет дизайн мебели. Он должен соответствовать интерьеру помещения, стилистике компани, ее уровню. Если офис оформлен в современном стиле, то в приемную прекрасно впишутся стулья «Лофт», для классических интерьеров подойдут стулья «Хит» или «Бостон» - как стандартные, так и секционные варианты.
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Доставка текстиля по Вологде осуществляется бесплатно.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Вологде с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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